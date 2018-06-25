Жители поселка в Новосибирской области вышли с тазиками к зданию администрации из-за отключения горячей воды
Жители одного из поселков в Новосибирской области вышли с тазиками к зданию администрации из-за отключения горячей воды. Ее нет уже три недели и связано это с долгами местной котельной, — пишет издание «НГС.Новости». Стихийная акция прошла после того, как жителей Краснообска предупредили, что горячей воды не будет до конца лета. В мероприятии участвовали около 50-ти человек.
Комментарии6
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bozk 25 июня 2018 | 20:36
Сверхдержава
aallttoo 25 июня 2018 | 20:38
Тазикопредатели!!!!
Когда отечество в кольце врагов, когда страна сплотилась вокруг вождя, когда русофобия захватила весь мир..
Кроме Науру и Зимбабве
Оне со своими тазиками , мыться, им видите ли хочется!!!
Деды веками не мылись. И вам сойдет
viktorova 25 июня 2018 | 20:42
Ну так это вопрос уровня путина. Сейчас он разберётся. Это же не повышение пенсионного возраста, которым он не занимается. Вот тазики ему по плечу...
nitsahon 25 июня 2018 | 20:42
самое интересное(и печальное) будет,если выяснится, что люди то за гор.воду платят исправно... а деньги эти благополучно утекают непонятно куда(т.е. понятно, разумеется, в чьи карманы)...отсюда - долги у котельной -> отключения воды...
и таких примеров по всей России - навалом..
ura_123 25 июня 2018 | 20:48
Портяноиды,оказывается не только Киев сидит без горячей воды))))
sasass 25 июня 2018 | 20:56
Власть украла деньги на горячую воду и тазики тут не помогут - в шею надо гнать эту водяную власть....)))