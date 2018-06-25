Жители поселка в Новосибирской области вышли с тазиками к зданию администрации из-за отключения горячей воды

Жители одного из поселков в Новосибирской области вышли с тазиками к зданию администрации из-за отключения горячей воды. Ее нет уже три недели и связано это с долгами местной котельной, — пишет издание «НГС.Новости». Стихийная акция прошла после того, как жителей Краснообска предупредили, что горячей воды не будет до конца лета. В мероприятии участвовали около 50-ти человек.