Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила отправку в колонию Никиты Белых

Однако исправительное учреждение, куда этапировали бывшего кировского губернатора, в ведомстве пока не называют. Там ссылаются на требования закона о персональных данных.

Белых был приговорен к 8-ми годам в колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве взятки.