Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила отправку в колонию Никиты Белых
Однако исправительное учреждение, куда этапировали бывшего кировского губернатора, в ведомстве пока не называют. Там ссылаются на требования закона о персональных данных.
Белых был приговорен к 8-ми годам в колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве взятки.
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