В Армении задержан брат бывшего президента и бывшего премьера страны Сержа Саргсяна Александр

Его подозревают в незаконном хранении оружия, — говорят в полиции. Кроме того, в республике задержан бывший начальник охраны Саргсяна. Вачаган Казарян проходит по уголовному делу об уклонении от предоставления декларации о имуществе и доходах, — передает «Интерфакс». Саргсян ушел в отставку весной после массовых протестов в Армении.