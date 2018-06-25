В Армении задержан брат бывшего президента и бывшего премьера страны Сержа Саргсяна Александр
Его подозревают в незаконном хранении оружия, — говорят в полиции. Кроме того, в республике задержан бывший начальник охраны Саргсяна. Вачаган Казарян проходит по уголовному делу об уклонении от предоставления декларации о имуществе и доходах, — передает «Интерфакс». Саргсян ушел в отставку весной после массовых протестов в Армении.
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