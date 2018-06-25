Власти Варшавы собираются демонтировать памятник Благодарности Красной армии
Он расположен в Скарышевском парке в столице Польши. Демонтаж начнется, как только Музей польской истории согласится принять памятник в свое собрание, — передает ТАСС со ссылкой на варшавскую мэрию.
Монумент был установлен более 70-ти лет назад в память о бойцах Красной армии, которые погибли в сражениях за район на правом берегу Вислы. Он неоднократно становился мишенью для вандалов. От памятника откалывали фрагменты, на него наносили оскорбительные надписи. В прошлом году в Польше вступили в силу поправки в закон о декоммунизации. Он разрешает снос мемориалов, которые символизируют коммунизм или другой тоталитарный строй.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 20:42
Теперь, после крысятничества в Украине, даже действительно героические дела прошлого хочется засунуть говнорашке в жопу.
kolian1975_5 25 июня 2018 | 20:47
правильное решение
те кто вместе с гитлером оккупировал Польшу
не могут быть ее освободителями
golodomor_ze__hohlokost 25 июня 2018 | 20:55
Что будут делать эти польскиемудаки с демонтированным мосгом, когда снесут все памятники, связанные с СССР\Россией? Куйсосать или скакать с кастрюлями на башке?
golodomor_ze__hohlokost 25 июня 2018 | 20:55
Что будут делать эти польскиемудаки с демонтированным мосгом, когда снесут все памятники, связанные с СССР\Россией? Куйсосать или скакать с кастрюлями на башке?
tremens_delirium 25 июня 2018 | 20:48
Для тех, кто хочет забыть историю, она повторится.
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 20:54
tremens_delirium: так выж вроде сами повторить собираетесь. Только, чую, в этот раз не будут америкосы мешать Гитлеру порвать вас как грелку.
boseal 25 июня 2018 | 20:49
Ну по сути это их право, ибо сегодня можно быть благодарным, а завтра нет. Особенно когда забываешь за что благодаришь...
lager23 25 июня 2018 | 20:51
Вот так подвиг старших поколений был дискредитирован младшими поколениями и поляки здесь не причём...
svoi216 25 июня 2018 | 20:57
Поляки помнят как Россия кромсала Польшу
benin_papa__ 25 июня 2018 | 20:59
Ну все, сейчас начнется вскипание разума возмущенного и размазывание по щекам слез и соплей на тему "нас не любят"))
Это дело касается только самих поляков.
Наилучшим выходом для советского народа было бы забрать эту бетонную надолбу из Варшавы.
sg90 25 июня 2018 | 20:59
Еще бы Данциг немцам снесли обратно. Или считают что сами его отвоевали? ГИены, прав был Черчиль