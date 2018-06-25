Власти Варшавы собираются демонтировать памятник Благодарности Красной армии

Он расположен в Скарышевском парке в столице Польши. Демонтаж начнется, как только Музей польской истории согласится принять памятник в свое собрание, — передает ТАСС со ссылкой на варшавскую мэрию.

Монумент был установлен более 70-ти лет назад в память о бойцах Красной армии, которые погибли в сражениях за район на правом берегу Вислы. Он неоднократно становился мишенью для вандалов. От памятника откалывали фрагменты, на него наносили оскорбительные надписи. В прошлом году в Польше вступили в силу поправки в закон о декоммунизации. Он разрешает снос мемориалов, которые символизируют коммунизм или другой тоталитарный строй.