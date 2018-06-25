Строительные рабочие пролили кипящий битум на подростка в подмосковной Балашихе

Как сообщает телеканал РЕН, 16-летний юноша получил ожоги спины, плеч, шеи и рук. Сейчас он находится в больнице. Инцидент произошел еще в минувшую пятницу, однако известно о нем стало только сегодня. Пока рабочих, которые допустили случившееся, не нашли. В ситуации разбираются правоохранительные органы. В МВД и Следственном комитете сообщение о ЧП не комментируют. Как сказали в полиции изданию Знак.ком, это связано в тем, что пострадавший является несовершеннолетним.