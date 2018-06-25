Строительные рабочие пролили кипящий битум на подростка в подмосковной Балашихе
Как сообщает телеканал РЕН, 16-летний юноша получил ожоги спины, плеч, шеи и рук. Сейчас он находится в больнице. Инцидент произошел еще в минувшую пятницу, однако известно о нем стало только сегодня. Пока рабочих, которые допустили случившееся, не нашли. В ситуации разбираются правоохранительные органы. В МВД и Следственном комитете сообщение о ЧП не комментируют. Как сказали в полиции изданию Знак.ком, это связано в тем, что пострадавший является несовершеннолетним.
Комментарии6
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shlevet 25 июня 2018 | 20:40
Юноше скорейшего выздоровления
balamuto 25 июня 2018 | 20:45
shlevet: Не лицемерь . Тебе пофигу этот юноша. Пролетел с лайками.
vinibi_ 25 июня 2018 | 20:47
balamuto: Эта тетя истеричка с идиотской аватарой всегда дерьмом плюется и мной эта проплаченная мразь давно внесена в черный список- чего и вам желаю!!!
shlevet 25 июня 2018 | 20:48
balamuto: Я не лицемерю, не суди по себе.
На лайки мне побоку, они скорее тебе нужны
allja 25 июня 2018 | 20:51
Опять рукожопых строителей мэрские друганы набрали. Хотя за МКАДом -жизни нет. А мальчонку очень жаль.
prusol 25 июня 2018 | 20:55
Убогая дешёвая рабочая сила.