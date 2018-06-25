Сборная России по футболу потерпела первое поражение на Чемпионате мира

Последний матч группового этапа подопечные Станислава Черчесова проиграли Уругваю со счетом 0:3. Как сказал сам главный тренер, эта встреча показала нашим футболистам, какому уровню они должны соответствовать.

Черчесов надеется на более успешный результат российских футболистов в игре 1⁄ 8 финала.

В другом матче, который прошел сегодня в Волгограде, Саудовская Аравия обыграла Египет со счетом 2:1.