Сборная России по футболу потерпела первое поражение на Чемпионате мира
Последний матч группового этапа подопечные Станислава Черчесова проиграли Уругваю со счетом 0:3. Как сказал сам главный тренер, эта встреча показала нашим футболистам, какому уровню они должны соответствовать.
Черчесов надеется на более успешный результат российских футболистов в игре 1⁄8 финала.
В другом матче, который прошел сегодня в Волгограде, Саудовская Аравия обыграла Египет со счетом 2:1.
Комментарии17
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uralruss 25 июня 2018 | 20:08
Чудеса закончились. Начались серые будни российского футбола. все становитсся на свои места, к сожалению
novyrusich 25 июня 2018 | 20:14
uralruss: закончились не чудеса, а команды, которые можно было перебегать.
остались команды, которые нужно переигрывать.
А этого команды России-СССР никогда не умели.
Как сказал сам главный тренер, эта встреча показала нашим футболистам, какому уровню они должны соответствовать.
Но никогда соответствовать не будут.
kottigr1 25 июня 2018 | 20:16
novyrusich: Страшно представить российскую сборную по футболу в свете нынешней пенсионной реформы.. Этих динозавров теперь с футбольного поля уже ничем не выгонишь.. !
idshoohov 25 июня 2018 | 20:25
novyrusich:
Ещё рано осуждать команду России. Ну, расслабились ребята. Ведь в 1/8 -ю они уже попали
kottigr1 25 июня 2018 | 20:23
uralruss:
Ещё не всё потеряно.. Нужно просто сказать что в случае проигрыша российские футболисты уедут с ЧМ не на БМВ, а на ВАЗах..
aleksandr39 25 июня 2018 | 20:34
uralruss: Опять не смогли встать с колен ,
kanym 25 июня 2018 | 20:14
№... Черчесов надеется на более успешный результат российских футболистов в игре 1⁄8 финала. ..."
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Т.е. не 0:3, а хотя бы 0:1.
holic 25 июня 2018 | 20:18
Владимир Владимирович прокомментировал фейк укросми о том, что сборная России проиграла Уругваю 0-3: наших футболистов там нет
nikolashin2017 25 июня 2018 | 20:51
holic: тихо в лесу,
только не спит барсук:
просто барсук напоролся на сук,
вот и не спит барсук...
grigol331 25 июня 2018 | 20:55
holic: наших футболистов там нет
_____
В российской сборной? Там вообще футболистов нет.
bl 25 июня 2018 | 20:20
Нашлась, наконец команда, на которой удалось показать свой уровень
vincenttt 25 июня 2018 | 20:22
Как же так?!..гэбистский гопник самозванец опять грабанул и нагнул и без того нищее российское население , построив никому не нужные стадионы, которые никогда не окупятся, пыжился и превратил свою разлагающуюся рашку в одну потёмкинскую деревню , опять бросил свои параноидальные понты , весь так напрягся своими кишками и прочими своими гэбистскими подробностями, а его ногомячисты, его выкормыши миллионеры взяли и так шумно и с вонью обосрались!!...Как же так?
borisv 25 июня 2018 | 20:24
Самое время объявить об отмене пенсионной реформы. Надо же как-то поддержать павших духом россиян...
aallttoo 25 июня 2018 | 20:32
borisv: Щаз! С горя НДС и пенсионный возраст повысят до 90
b0rts0v 25 июня 2018 | 20:25
наширебята МЛАДЦЫ!!! (вдесятером и все такоэ.. гимн опять же хорошо поюТтт)) ..просто Акинфееву никто на тренировках так не пробивал..
sasass 25 июня 2018 | 20:59
Теперь пойдет цепная реакция поражений...
o_smirnov 25 июня 2018 | 20:59
Молния!
Срочно нужен мельдоний!