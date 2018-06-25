Власти США отказали в безвизовом въезде бывшему генеральному секретарю НАТО Хавьеру Солане

Он является гражданином Испании. Жители королевства имеют право приезжать в Штаты в течение 90 дней без визы. Правда, при пересечении границы они должны регистрироваться в электронной системе. Именно она и отклонила документы Соланы, — пишет газета «Паис». После этого бывший генсек НАТО запросил визу для въезда. По сведениям газеты, причиной отказа стали поездки Хавьера Соланы в Иран, где он участвовал в переговорах по ядерной сделке. Система автоматически отклоняет заявления тех граждан, которые в прошлом посещали ряд государств.