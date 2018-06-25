Власти США отказали в безвизовом въезде бывшему генеральному секретарю НАТО Хавьеру Солане
Он является гражданином Испании. Жители королевства имеют право приезжать в Штаты в течение 90 дней без визы. Правда, при пересечении границы они должны регистрироваться в электронной системе. Именно она и отклонила документы Соланы, — пишет газета «Паис». После этого бывший генсек НАТО запросил визу для въезда. По сведениям газеты, причиной отказа стали поездки Хавьера Соланы в Иран, где он участвовал в переговорах по ядерной сделке. Система автоматически отклоняет заявления тех граждан, которые в прошлом посещали ряд государств.
Комментарии2
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viktorova 25 июня 2018 | 20:15
Так это власти отклонили или система? Туманный заголовок...
idshoohov 25 июня 2018 | 20:35
viktorova:
В США очень многое решает электроника. Уже три года власти не могут разобраться с моей российской пенсией. Они никак не могут понять, как это пенсия может приходить не первого числа каждого месяца, как у них заложено в программе расчёта доходов, а только раз в квартал и в разные дни и месяцы.