МГУ просит о дополнительном финансировании
С аналогичным запросом в правительство обратился и Санкт-Петербургский государственный университет. Как пояснил ректор столичного вуза Виктор Садовничий, дополнительная поддержка требуется на зарплаты преподавателям. По словам ректора, в МГУ получают вдвое больше средней зарплаты преподавателй по Москве – это около 136-ти тысяч рублей, — передает «Интерфакс». В то же время Садовничий подчеркнул, что несмотря на инфляцию, вуз уже два года не повышает плату за обучение.
Комментарии6
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gvs 25 июня 2018 | 20:11
Даешь фан-зону в кабинете Садовничего! )))
hastings 25 июня 2018 | 20:19
gvs: даешь проверку на политическую грамотность преподавательского состава!
luger_max_otto 25 июня 2018 | 20:31
Что нужно МГУ- это очень серьезный финансовый аудит.
bozk 25 июня 2018 | 20:12
Сейчас пенсионеров отфинансируют, потом вас .
alex55 25 июня 2018 | 20:12
Фигня вопрос... На деньги, отпущенные на устройство фанзоны мундиаля на месте университетских цветников, можно удвоить зарплату сотрудникам не только Московского университета, но и Кембриджа с Оксфордом...
s011ma 25 июня 2018 | 20:30
И попов туда побольше!