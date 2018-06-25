МГУ просит о дополнительном финансировании

С аналогичным запросом в правительство обратился и Санкт-Петербургский государственный университет. Как пояснил ректор столичного вуза Виктор Садовничий, дополнительная поддержка требуется на зарплаты преподавателям. По словам ректора, в МГУ получают вдвое больше средней зарплаты преподавателй по Москве – это около 136-ти тысяч рублей, — передает «Интерфакс». В то же время Садовничий подчеркнул, что несмотря на инфляцию, вуз уже два года не повышает плату за обучение.