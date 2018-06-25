Белорусский «Паритетбанк» вновь подает документы для покупки украинской «дочки» Сбербанка

Там заверили, что внимательно изучили требования Национального банка Украины и надлежащим образом подготовились к участию в сделке.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что они предприняли четыре попытки продать свое украинское подразделение. «Паритетбанк» пытался договориться о сделке еще в конце прошлого года, но Национальный банк Украины отказал.

Российские банки на Украине были вынуждены искать покупателей на свои активы из-за санкций в отношении нескольких финансовых структур, в том числе и Сбербанка.