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20:01, 25 июня 2018

Белорусский «Паритетбанк» вновь подает документы для покупки украинской «дочки» Сбербанка

Там заверили, что внимательно изучили требования Национального банка Украины и надлежащим образом подготовились к участию в сделке.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что они предприняли четыре попытки продать свое украинское подразделение. «Паритетбанк» пытался договориться о сделке еще в конце прошлого года, но Национальный банк Украины отказал.
Российские банки на Украине были вынуждены искать покупателей на свои активы из-за санкций в отношении нескольких финансовых структур, в том числе и Сбербанка.

Комментарии

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ukrodupa404 25 июня 2018 | 20:08

Бедные бульбаши за дешево скупают нищию хохляндию !))) Во сюжет , кастрюлеголовые пробивают очередное днище за днищем ! Пусть так будет всегда !))))

alex55 25 июня 2018 | 20:18

И чой-то тут батька недавно говорил о возможности вхождения Беларуси в состав другого государства... А мы то подумали про Россию....

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