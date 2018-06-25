Минцифраз предлагает блокировать сайты, на которых опубликована информация о пострадавших несовершеннолетних
Министерство цифрового развития предлагает блокировать сайты, на которых опубликована информация о пострадавших несовершеннолетних. В законопроекте, который опубликован на федеральном портале нормативных актов, предлагается внести поправки в закон об информации. Причем к запрещенным сведениям о несовершеннолетних, помимо имени, фамилии и отчества, предлагается отнести дату рождения, информацию о родителях, фотографии или видео с ребенком и аудиозапись с его голосом. Пока что документ, который предлагает расширить полномочия Роскомнадзора, вынесен для общественного обсуждения.
Комментарии13
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yuriyp 25 июня 2018 | 20:06
//Минцифраз предлагает...//
А что на этот счет думает Минцифдва?
luger_max_otto 25 июня 2018 | 20:11
Миндеграданс начал думать об там, чтобы еще запретить.
zloy_sok 25 июня 2018 | 20:07
Да закройте нафиг уже весь интернет! Лапти и береста!
post_v 25 июня 2018 | 20:12
zloy_sok:
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весь интернет закрывать не надо
закрыть напрочь только те сайты, где про убиенных царевича Димитрия и Павлика Морозова
про законопаченного в бочку с матерью и брошенного в море сына царя Салтана
и про застреленного малолетнего мародера Гавроша
gvs 25 июня 2018 | 20:08
Минцифдеград )))
equus 25 июня 2018 | 20:08
Пострадавших где..? От кого..?
bozk 25 июня 2018 | 20:09
Электричество и информация - зло! Кора дуба - хорошо!
kokapu 25 июня 2018 | 20:15
Как в советское время: сообщение о любой катастрофе заканчивалось традиционным заклинанием "жертв и разрушений нет".
russky77 25 июня 2018 | 20:21
В России несовершеннолетние не страдают! Страдалка еще не выросла
s011ma 25 июня 2018 | 20:27
А в связи с пенсионной реформой надо ещё блокировать сайты, в которых говорится о чьей-то смерти.
ohrjr 25 июня 2018 | 20:33
Ну и "министеришко" сварганили... полный фильдеперс... Я понятно выразился?
benin_papa__ 25 июня 2018 | 20:38
Чем меньше ума, тем большее желание охватывает разного рода недоумков в части изобретения новых запретов.
y3emen1 25 июня 2018 | 20:40
какое хорошее министервство вылупилось, чтоб развиться надо всё позакрывать...
"собрать все книги-бы, да сжечь!!!"