Минцифраз предлагает блокировать сайты, на которых опубликована информация о пострадавших несовершеннолетних

Министерство цифрового развития предлагает блокировать сайты, на которых опубликована информация о пострадавших несовершеннолетних. В законопроекте, который опубликован на федеральном портале нормативных актов, предлагается внести поправки в закон об информации. Причем к запрещенным сведениям о несовершеннолетних, помимо имени, фамилии и отчества, предлагается отнести дату рождения, информацию о родителях, фотографии или видео с ребенком и аудиозапись с его голосом. Пока что документ, который предлагает расширить полномочия Роскомнадзора, вынесен для общественного обсуждения.