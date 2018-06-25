Карина Цуркан, которую задержали по подозрению в шпионаже, утверждает, что стала частью чьей-то игры

При этом она дала понять, что ее можно посадить, но не сломать. В интервью «МК» женщина подчеркнула, что никогда не являлась публичным человеком, однако некоторые публикации в прессе убедили ее в том, что дело против нее готовилось заранее, и таким образом против нее хотели настроить общество.

Об аресте Цуркан стало известно на прошлой неделе. Подробностей дела правоохранительные органы не раскрывают. Появлялись сообщения, что речь идет о работе на румынскую разведку.

Цуркан входит в состав правления «Интер РАО».