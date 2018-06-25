Карина Цуркан, которую задержали по подозрению в шпионаже, утверждает, что стала частью чьей-то игры
При этом она дала понять, что ее можно посадить, но не сломать. В интервью «МК» женщина подчеркнула, что никогда не являлась публичным человеком, однако некоторые публикации в прессе убедили ее в том, что дело против нее готовилось заранее, и таким образом против нее хотели настроить общество.
Об аресте Цуркан стало известно на прошлой неделе. Подробностей дела правоохранительные органы не раскрывают. Появлялись сообщения, что речь идет о работе на румынскую разведку.
Цуркан входит в состав правления «Интер РАО».
Комментарии6
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skanon 25 июня 2018 | 20:10
И по-видимому, это так - у неё нет яиц, которые "любят" тиски!.. )
uni_korn 25 июня 2018 | 20:29
Правильно, Карина! Пусть посмотрят видеозапись моего пребывания в зале Jet Blu в Нью Йорке. Там много верещания было про Румынию. Чья то игра. Что наша жииизнь? - Лишь часть.
ugiazov 25 июня 2018 | 20:31
Опять нарвались на такую как Надежда Савченко. Опять будет позорное на весь мир судилище. Вряд ли её отпустят.
hz6691 25 июня 2018 | 20:32
План по поимке шпионов еще никто не отменял!
suren_112 25 июня 2018 | 20:59
hz6691:
Самые отмороженные враги России это Великобритания, США, Грузия, Албания, Румыния, Украина, Эстония, Латвия, Литва, Польша. Ровно десяток стран. К остальным у России нет особых претензий.
ohrjr 25 июня 2018 | 20:48
Шпиёны, шпиёны… У вас продается славянский шкаф? Шкаф продан, а если вам нужны шпионы, то они живут этажом выше! (впервые услышал в 1958 году). Что-то поменялось?