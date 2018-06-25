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Эксклюзив Эха 19:47, 25 июня 2018

«Новая газета» обнаружила на кладбищах в Пскове обелиски предположительно погибшим в Донбассе и Сирии десантникам

«Новая газета» обнаружила на псковских кладбищах новые обелиски военным, предположительно погибшим в последние годы в Донбассе и в Сирии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала специальный корреспондент «Новой» Ирина Тумакова, посетившая захоронения дважды: в 2014 и 2018 году.

По ее словам, на кладбищах произошли кардинальные перемены. Если в 2014 году с могил военных поснимали таблички с именами и датами их смерти, то теперь могилы перестали быть безымянными: появились не только имена, но и новые гранитные памятники с выгравированными портретами погибших в полный рост.

«Все это выглядит так, будто бы никто уже ничего не скрывает. Человеку, который туда приходит, понятно, что это военные, которые погибли при исполнении, совершили какой-то подвиг в июле-августе 2014 года», — сказала она.
На кладбищах продолжают появляться свежие могилы, заметила Тумакова.

«Есть могилы, датированные 2015 годом, появляются могилы 2016, 2017 годов – и мартом 2018. На венке написано: «прапорщику Григорову, героически погибшему в авиакатастрофе 6 марта 2018 года», а 6 марта 2018 года была авиакатастрофа на авиабазе Хмеймима, погибли 39 человек», — пояснила она.

Тумакова отметила, что упоминаний о месте гибели людей на памятниках нет. Об их участии в военных конфликтах в Донбассе она узнала либо напрямую от их родственников в 2014 году, либо сопоставив сообщения о гибели военных в прессе с постами в социальных сетях их родственников и надписями на могилах.

Она также сообщила, что четыре года спустя родственники погибших категорически отказываются общаться с журналистами.
«Даже те, кто тогда шел на контакт, сейчас шарахаются в прямом смысле, бросают трубки. Ощущение, что люди запуганы», — сказала Тумакова.

Впервые информация о кладбище псковских десантников, могилы на котором принадлежат бойцам элитной 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, появилась летом 2014 года в «Новой газете».

Комментарии

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ukrodupa404 25 июня 2018 | 19:51

Это могилы бабченко и других из списка ,их убил кровавый Путин !))))

ugiazov 25 июня 2018 | 19:53

Элитные могилы элитных воинов с преступной войны.

novyrusich 25 июня 2018 | 19:55

население России испытывает генетический испуг начиная с татаро-монгольского ига. Поэтому и отказывается от памяти о своих близких, чтобы не раздражать власть.
Так что ждать чего-либо хорошего в России не приходится.

max3446 25 июня 2018 | 19:55

Сначала эти шокирующие снимки появились в интернете с пояснением, что так хоронят российских военнослужащих в Ростовской области. На снимках тысячи холмиков свежей глины с табличками "Хирургические отходы", на каждой индивидуальный номер (обычно так закапывают, чтобы потом сообщить родственникам - Авт.). Блогеры бросились на поиски, но они не увенчались успехом. Таких могил в Ростовской области не нашли.

А вот украинским блогерам повезло: они нашли эти захоронения под Одессой. Вот что пишет (орфография и пунктуация сохранены - Авт.) обнаруживший погост интернет-пользователь:


- Последнее время проходила инфа о том что, дескать, на одесском Западном кладбище могилизируют пацанов из АТО под табличками "хирургические отходы" в свежевырытых могилах. Было на различных околоватных ресурсах. В общем, решил я сегодня прогуляться и посмотреть что да как. Таки да, свежих могил много, многие даже вообще никак не обозначенные, разной давности. Может и правда отходы. Много интересных фото вышло, вроде аккуратных крестов прямо между копанками с отходами и неизвестными людьми...

ura_123 25 июня 2018 | 20:01

max3446: Это не шария случайно написало?

max3446 25 июня 2018 | 20:05

ura_123: нет

ura_123 25 июня 2018 | 20:14

max3446: Так это твоя отсебятина?
кирюшко,хорошь фантазировать)))

ugiazov 25 июня 2018 | 20:33

ura_123: Зачем вы вообще это читаете?

ura_123 25 июня 2018 | 20:53

ugiazov: Прикольно наблюдать как портяноиды копипастят всякую хрень )))

furuncul1 25 июня 2018 | 20:03

Эхо, разве это не вчерашняя новость?

trans 25 июня 2018 | 20:03

Ихтамнет.

annacrimea 25 июня 2018 | 20:27

Оно, конечно, ИХТАМНЕТ. А могил-то стало больше... Радуйтесь, слопатыеды!

polikarpich 25 июня 2018 | 20:43

Это прокол. Они его учтут. Теперь только "фтопку", без всяких следов. Никто даже и не вякнет, все уже запуганы и зашуганы.

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