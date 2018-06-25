«Новая газета» обнаружила на кладбищах в Пскове обелиски предположительно погибшим в Донбассе и Сирии десантникам

«Новая газета» обнаружила на псковских кладбищах новые обелиски военным, предположительно погибшим в последние годы в Донбассе и в Сирии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала специальный корреспондент «Новой» Ирина Тумакова, посетившая захоронения дважды: в 2014 и 2018 году.

По ее словам, на кладбищах произошли кардинальные перемены. Если в 2014 году с могил военных поснимали таблички с именами и датами их смерти, то теперь могилы перестали быть безымянными: появились не только имена, но и новые гранитные памятники с выгравированными портретами погибших в полный рост.

«Все это выглядит так, будто бы никто уже ничего не скрывает. Человеку, который туда приходит, понятно, что это военные, которые погибли при исполнении, совершили какой-то подвиг в июле-августе 2014 года», — сказала она.

На кладбищах продолжают появляться свежие могилы, заметила Тумакова.

«Есть могилы, датированные 2015 годом, появляются могилы 2016, 2017 годов – и мартом 2018. На венке написано: «прапорщику Григорову, героически погибшему в авиакатастрофе 6 марта 2018 года», а 6 марта 2018 года была авиакатастрофа на авиабазе Хмеймима, погибли 39 человек», — пояснила она.

Тумакова отметила, что упоминаний о месте гибели людей на памятниках нет. Об их участии в военных конфликтах в Донбассе она узнала либо напрямую от их родственников в 2014 году, либо сопоставив сообщения о гибели военных в прессе с постами в социальных сетях их родственников и надписями на могилах.

Она также сообщила, что четыре года спустя родственники погибших категорически отказываются общаться с журналистами.

«Даже те, кто тогда шел на контакт, сейчас шарахаются в прямом смысле, бросают трубки. Ощущение, что люди запуганы», — сказала Тумакова.

Впервые информация о кладбище псковских десантников, могилы на котором принадлежат бойцам элитной 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, появилась летом 2014 года в «Новой газете».