Медведи в Мурманской области разучили даты религиозных праздников ради угощения

На Пасху, Троицу и другие подобные события они появляются на кладбищах, — рассказал «Интерфаксу» зам.начальника отдела регионального Госохотнадзора Валентин Барашков. Он напомнил, что люди сами невольно приманивают диких животных, когда выбрасывают еду, оставляют открытыми мусорные контейнеры, а также приносят угощение на кладбища. По его словам, случаи встречи человека с бурым медведем в Мурманской области участились. Региональный Госохотнадзор готовится начать отстрел хищников.