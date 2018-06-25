Медведи в Мурманской области разучили даты религиозных праздников ради угощения
На Пасху, Троицу и другие подобные события они появляются на кладбищах, — рассказал «Интерфаксу» зам.начальника отдела регионального Госохотнадзора Валентин Барашков. Он напомнил, что люди сами невольно приманивают диких животных, когда выбрасывают еду, оставляют открытыми мусорные контейнеры, а также приносят угощение на кладбища. По его словам, случаи встречи человека с бурым медведем в Мурманской области участились. Региональный Госохотнадзор готовится начать отстрел хищников.
Комментарии21
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odobryam_s 25 июня 2018 | 19:34
Ну дык! В тех заброшенных дебрях давно уже цивилизация медведей....
kypykyky 25 июня 2018 | 19:47
odobryam_s: спасибо Стас, спасибо Стас гыыыы
danko1 25 июня 2018 | 20:21
odobryam_s: Пора Гундяеву медведей прихожанами объявить финансирование на них в Кремле выбить.
eternity88 25 июня 2018 | 20:42
danko1: Вы что?! Это же очевидная диверсия - натовские шпионы внушают во сне бедным мишкам ходить и портить людЯм их скрепоносные кладбищенскик попойки!
rsilk 25 июня 2018 | 19:48
odobryam_s: за Мкадыши так на Выборы ходят.
gvs 25 июня 2018 | 19:37
А на избирательные участки медведи не захаживают? ))))
bozk 25 июня 2018 | 19:37
А говорят, что медведи по улицам на России не ходят...
lion64__2 25 июня 2018 | 19:38
Это что за медведи, не едросы ли переодетые? Этих много, пусть на них охотятся.
kypykyky 25 июня 2018 | 19:42
ЕХО ФАШИНГТОНА!
ХАРЭ разводить на левые темы!
Сборная России геройчески страдала!
но так же Геройчески просрала!
каким то Уругвайцам! Ура!
погнали тему Дзюбы!
i_c_e 25 июня 2018 | 19:43
Так это крещёные медведи на Пасху, Троицу и другие подобные события на кладбища ходят. Какой-то батюшка, не иначе, чудит у них там в Мурманской области.
uhovostro 25 июня 2018 | 19:43
Теперь им срочно надо научиться креститься, бить земные и поясные поклоны и обязательно (!) платить десятину...
yevlaxli 25 июня 2018 | 19:45
А дату праздников медведи по календарю определяют?
uhovostro 25 июня 2018 | 19:51
yevlaxli: Нет, по астрономическим наблюдениям)
kypykyky 25 июня 2018 | 19:53
uhovostro: гастрономическим?
ariete_montone 25 июня 2018 | 19:54
Последняя фраза как-то угрожающе прозвучала: вроде бы виноваты как раз люди, и потом, эти медведи - ну какие они хищники, раз с помоек жрут))
alex55 25 июня 2018 | 19:55
МедведЕВ в Мурманской области... Фу, опять почудилось....
student_ru_ru 25 июня 2018 | 19:59
Да нет, это боженька привлекает их своей етической силой. А медведи поняли, что он есть, раз по определённым датам с небес падает манна небесная. Всё на свете можно объяснить божественным началом.)
andy66 25 июня 2018 | 20:01
получай, Россия, православных медведей!
(на подходе белки-мусульмане, зайцы-иудеи и рыси-буддисты)
ariete_montone 25 июня 2018 | 20:10
andy66: политкорректно))
nichirin 25 июня 2018 | 20:06
Будущее этой страны - в когтистых лапах медведей, они явно умнее приматов, называющих себя "гражданами".
midnightblues 25 июня 2018 | 20:13
А,может,проще сократить в тех краях популяцию быдлосовков???
Для природы лучше