Автомобиль въехал в группу людей в пригороде Дублина

Полиция пока говорит, что рассматривает этот инцидент как несчастный случай. По последним данным, пострадали семь человек, двое находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел на территории церкви Непорочного зачатия, которая располагается в Клондалкине. В тот момент там должна была пройти траурная месса. В полиции предполагают, что водитель почувствовал себя плохо, это и стало причиной ДТП.