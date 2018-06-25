Автомобиль въехал в группу людей в пригороде Дублина
Полиция пока говорит, что рассматривает этот инцидент как несчастный случай. По последним данным, пострадали семь человек, двое находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел на территории церкви Непорочного зачатия, которая располагается в Клондалкине. В тот момент там должна была пройти траурная месса. В полиции предполагают, что водитель почувствовал себя плохо, это и стало причиной ДТП.
Комментарии1
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ugiazov 25 июня 2018 | 19:55
Главное - кто был этот водитель.