В Киеве, по некоторым данным, похищен сын ливийского дипломата

Двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль темного цвета в центре города и увезли его в неизвестном направлении. По словам местных изданий, похищенный является сыном финансового атташе посольства Ливии. В полиции предполагают, что, скорее всего, похитители будут требовать выкуп.