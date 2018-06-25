В Киеве, по некоторым данным, похищен сын ливийского дипломата
Двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль темного цвета в центре города и увезли его в неизвестном направлении. По словам местных изданий, похищенный является сыном финансового атташе посольства Ливии. В полиции предполагают, что, скорее всего, похитители будут требовать выкуп.
Комментарии13
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stalinator 25 июня 2018 | 19:35
Чекисткое ФСБ руку приложило? А кому еще в Киеве безобразить? Они Украину постоянно подставляют.
kottigr1 25 июня 2018 | 19:40
stalinator: Сейчас его разопнут на доске с объявлениями, а потом съедят на закусь под горилку..
danko_shwabra 25 июня 2018 | 19:42
kottigr1: Путин?
kottigr1 25 июня 2018 | 19:46
danko_shwabra: Странная у вас подозрительность.. Если где-то пропал мальчик.. Ищите Путина ?
danko_shwabra 25 июня 2018 | 19:50
kottigr1: а ты мальчик пропал?
nelibermot20 25 июня 2018 | 20:06
Хероям АТО тоже жрать надо, не все такие ушлые как бапченки
estamp 25 июня 2018 | 19:41
stalinator: Однозначно! Путин приказал, чтобы поссорить дружественные украинский и ливийский народы.
blinorozhiy_chmo 25 июня 2018 | 19:48
Дикий край, одно слово...
odobryam_s 25 июня 2018 | 19:36
ЦЕЕВРОПА ЖЖОТ! Отжигает незалежная обезьяния! Думаю, укропитеки еще не раз и не так удивят изнеженных цивилизацией европейцев...
tom_tom 25 июня 2018 | 19:46
- Берримор, что за вой опять стоит на мокшанских болотах?
- Футбол, сэр. 3:0.
- И на кого три раза забили?
- На российских пенсионеров, сэр...
j_partizan 25 июня 2018 | 19:40
И не знаешь, верить или нет, а то может снова розыгрыш какой.
odobryam_s 25 июня 2018 | 19:43
j_partizan: Точ! А то небось, как Бабченко этот сынулька сейчас по телику новости о своем похищении смотрит... Укропитекия она такая, от нее всего ждать можно, особенно вранья!
parasuk_ 25 июня 2018 | 19:50
Украина это Сомали, по странному капризу Создателя перенесенная на границу России и Европы