КС России не стал рассматривать жалобу бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова
Конституционный суд России не стал рассматривать жалобу бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова. Он оспаривал одно из положений статьи о превышении должностных полномочий. По ней, а также по другой статье, об организации преступного сообщества, Сугробов был осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заявитель считал неконституционным правило, по которому тяжкими последствиями от действий сотрудников правоохранительных органов признавались незаконное привлечение к уголовной ответственности или арест, — передает «Интерфакс».
Комментарии2
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tom_tom 25 июня 2018 | 19:36
Поднятие пенсионного возраста это наказание за наши грехи
Войны в Сирии и Украине это нам за наши грехи
Повышение цен на бензин, жкх, продукты это нам за наши грехи
Убитая экономика, медицина, дороги,это нам за наши грехи
P.S. Видать наша "богоизбранная"нация самая грешная в мире
j_partizan 25 июня 2018 | 19:59
Отсидка, ума ему явно не добавила.