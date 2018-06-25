КС России не стал рассматривать жалобу бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова

Конституционный суд России не стал рассматривать жалобу бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова. Он оспаривал одно из положений статьи о превышении должностных полномочий. По ней, а также по другой статье, об организации преступного сообщества, Сугробов был осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заявитель считал неконституционным правило, по которому тяжкими последствиями от действий сотрудников правоохранительных органов признавались незаконное привлечение к уголовной ответственности или арест, — передает «Интерфакс».