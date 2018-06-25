Производитель мотоциклов «Харли Дэвидсон» переносит производство из США
Компания опасается торговой войны с Европейским союзом. Речь, в первую очередь, идет о производстве мотоциклов, которые предназначены для европейского рынка.
Ранее ЕС ввел новые пошлины на различные товары из Соединенных Штатов. В частности, пошлины на мотоциклы «Харли Дэвидсон» вырос с 6-ти до 31%. Как говорят в компании, это приведет к подорожанию моделей более чем на 2 тысячи долларов.
Комментарии4
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sumars 25 июня 2018 | 19:11
неужто Пыня переманил?
gvs 25 июня 2018 | 19:23
sumars: Неее... Херург подсуетился... ))))
nikolaitschi 25 июня 2018 | 19:15
Трамп начал борьбу с американским экспортом и рабочими местами? Впереди фильмы, сельское хозяйство и программное обеспечение? Делает умные вещи, а поступает как дурачок.
ura_123 25 июня 2018 | 19:22
Подумаешь,2000 долларов.... Для залдостановских не проблема с кремлёвскими то грантами.