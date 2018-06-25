Производитель мотоциклов «Харли Дэвидсон» переносит производство из США

Компания опасается торговой войны с Европейским союзом. Речь, в первую очередь, идет о производстве мотоциклов, которые предназначены для европейского рынка.

Ранее ЕС ввел новые пошлины на различные товары из Соединенных Штатов. В частности, пошлины на мотоциклы «Харли Дэвидсон» вырос с 6-ти до 31%. Как говорят в компании, это приведет к подорожанию моделей более чем на 2 тысячи долларов.