Z Архив новостей новости
5 4 6 475
19:03, 25 июня 2018

США может прекратить экспорт технологий в Китай

В планах Белого дома также запретить инвесторам из Поднебесной вкладывать деньги в некоторые американские компании.

Инициатива Вашингтона может затронуть те китайские компании, в которых доля государства составляет хотя бы 25 процентов. При этом поправки вряд ли будет распространяться на существующие соглашения, а затронут только новые сделки. Более того, по данным газеты The Wall Street Journal, разработка норм еще не закончена, и как будет выглядеть окончательный вариант документа, сказать сложно. У представителей технологической отрасли будет возможность высказаться, прежде чем изменения вступят в силу.

Новые правила, по плану Дональда Трампа, должны расширить контроль США над экспортом и остановить передачу значимых технологий Пекину. Вашингтон пытается предотвратить реализацию стратегии Made In China 2025, согласно которой Китай должен стать глобальным лидером в десяти технологических областях.

Официально о новых мерах может быть объявлено конце июня.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

midnightblues 25 июня 2018 | 19:06

А вот это правильно
Дикарей надо держать в резервациях

bozk 25 июня 2018 | 19:08

"Китайское чудо" закончилось ?

eric_cartman1 25 июня 2018 | 19:18

bozk: недавний эксперимент штатовцев с ZTE показал чего это "китайское чудо" стоит на самом деле)).

student_ru_ru 25 июня 2018 | 19:21

Ну что, кто тут орал "Да мы с Китаем порвём нафиг пиндосов, как тузик грелку!"

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 157 6 12834 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 228 6 19701 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 115 6 10825 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 134 6 13138 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Новости

Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу К такому выводу пришли натовские военные по итогам «симуляции» военного противостояния стран Европы и России…

5 53 6 5363
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 277 6 30293 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 177 6 20102 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 204 6 23669 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 52 6 7328 06:53
Kистория, репрессии, общество, события
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 201 6 28328 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8449 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Номенклатура вечно жива. Мутко – яркий механизм вечно живой номенклатуры…

5 46 6 6727 24.06
#слушать 47:50 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас» Обращение к Президенту Российской Федерации…

5 254 6 39279 19.06
Kсенцов, путин, события
Блоги

Игорь Иртеньев поэт

Банный месяц Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…

5 434 6 67966 21.06
Kбабченко, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Ни дня без позитива! У предпенсионера в мозгу с пионерских лет код вбит — «прежде думай о Родине, а потом о себе!» Поэтому более всего его тяготит ощущение наступающей неспособности в прежнюю силу помочь государству! Подставить, как прежде, плечо под его тяготы…

5 148 6 23517 23.06
Kобщество, пенсии, экономика, мнения
Блоги

Сказано на «Свободе»

Лилия Шевцова: Красная черта, через которую не переступить Надеяться на то, что Трамп все же окончательно рассорится с Европой и Европа примется искать успокоения в дружбе с Россией? Какая наивность!..

5 396 6 63946 22.06
Kрф, запад, украина, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин не очень озабочен понижением своего рейтинга на фоне обсуждения пенсионной реформы Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков…

5 40 6 42914
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…

5 66 6 135740 20.06
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Справедливо ли лишить работающих пенсионеров их пенсии?
5 53 6 4104 19.06
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Что будет, если сдвинуть возраст выхода на пенсию В женском рейтинге — последнее место из всех 56 рассмотренных стран: на пенсию придется только 12,1% жизни. Так к своим женщинам не относится вообще больше ни одно государство…

5 294 6 351595 21.06
Kпенсии, финансы, законы, рф, статистика, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем…

5 455 6 178043 19.06
8читать ;смотреть
Kфинансы, рф, законы, видео, протесты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7077826
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3545542

Сегодня в эфире