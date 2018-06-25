США может прекратить экспорт технологий в Китай
В планах Белого дома также запретить инвесторам из Поднебесной вкладывать деньги в некоторые американские компании.
Инициатива Вашингтона может затронуть те китайские компании, в которых доля государства составляет хотя бы 25 процентов. При этом поправки вряд ли будет распространяться на существующие соглашения, а затронут только новые сделки. Более того, по данным газеты The Wall Street Journal, разработка норм еще не закончена, и как будет выглядеть окончательный вариант документа, сказать сложно. У представителей технологической отрасли будет возможность высказаться, прежде чем изменения вступят в силу.
Новые правила, по плану Дональда Трампа, должны расширить контроль США над экспортом и остановить передачу значимых технологий Пекину. Вашингтон пытается предотвратить реализацию стратегии Made In China 2025, согласно которой Китай должен стать глобальным лидером в десяти технологических областях.
Официально о новых мерах может быть объявлено конце июня.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
midnightblues 25 июня 2018 | 19:06
А вот это правильно
Дикарей надо держать в резервациях
bozk 25 июня 2018 | 19:08
"Китайское чудо" закончилось ?
eric_cartman1 25 июня 2018 | 19:18
bozk: недавний эксперимент штатовцев с ZTE показал чего это "китайское чудо" стоит на самом деле)).
student_ru_ru 25 июня 2018 | 19:21
Ну что, кто тут орал "Да мы с Китаем порвём нафиг пиндосов, как тузик грелку!"