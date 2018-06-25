Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Алексею Навальному на 1 год
Таким образом судья Светлана Туманина удовлетворила ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний. Изначально испытательный срок должен был истечь в августе.
Политик Алексей Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что не собирается исполнять решение Симоновского суда Москвы о продлении испытательного срока по делу «Кировлеса» на год. Согласно постановлению суда, оппозиционер должен каждый понедельник отмечаться в Уголовно-исполнительной инспекции.
А.Навальный объяснил свое решение тем, что судебный процесс сопровождался множеством нарушений.
«Мы просто увидели еще одну степень деградации российской судебной системы. Я, естественно, такой судебный процесс судом не признаю и эти решения выполнять не собираюсь», — сказал он.
По словам А.Навального, ему было отказано в просьбе перенести заседание из-за болезни адвоката. Кроме того, судья назначил государственного защитника и запретил политику отказываться от его услуг.
«Судья назначил какую-то непонятную женщину, которую я сегодня первый раз в жизни видел, моим защитником. Причем эта женщина попала в зал суда через совещательную комнату», — отметил он.
А.Навальный также рассказал, что информация о продлении испытательного срока появилась на сайте Мосгорсуда до того, как судья вышел из совещательной комнаты, чтобы огласить решение.
Политик связывает решение суда с началом своей кампании против пенсионной реформы, предложенной правительством.
«У меня нет никаких сомнений, что власти и лично Путин испугался в частности нашей кампании против повышения пенсионного возраста. Поэтому сегодня приняли такое решение, максимально осложняющее мою политическую деятельность», — подчеркнул А.Навальный.
Комментарии6
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ag_bai 25 июня 2018 | 19:07
Респект Алексею и Олегу Навальным.
Все равно -- победа будет за ними и их единомышленниками.
А историческое гнилье, нынче правящее бал, канет в Лету опозоренными.
Вместе со Светланой Тумановой.
advokat52 advokat 25 июня 2018 | 19:08
на год? команду дали же на шесть!!!
viktorova 25 июня 2018 | 19:15
Говновласть в действии.
parasuk_ 25 июня 2018 | 19:16
Пока сообщники навального уезжают на реальные сроки, зеленорожий прохиндей получил лополнительный год надзора и будет дальше жить за счет глупых хомячков :)
shlevet 25 июня 2018 | 19:22
//...Навальный...не собирается исполнять решение суда...//
Что же, у каждого свой выбор.
Кто-то делает вид, что голодает, но всё равно сломается и встанет на колени перед Путиным.
Кто-то собирается не исполнять.
Напомню, была такая панк-группа "PR", ну которая сначала засовывала себе куриц внутрь, а потом исполняла панк-молебен в храме.
Теперь, отсидев, осознав и выйдя с чистой совестью они себе такого уже не позволяют.
Был и тот, кто прибивал свои фаберже к брусчатке и поджигал двери.
Он думал, что это тут он герой и мученик.
Нет, в другой стране, за тоже самое ему показали, что он просто кусок дерьма...
ts 25 июня 2018 | 19:24
Суд снова постановил: Он нам Царь!