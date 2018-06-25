Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Алексею Навальному на 1 год

Таким образом судья Светлана Туманина удовлетворила ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний. Изначально испытательный срок должен был истечь в августе.

Политик Алексей Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что не собирается исполнять решение Симоновского суда Москвы о продлении испытательного срока по делу «Кировлеса» на год. Согласно постановлению суда, оппозиционер должен каждый понедельник отмечаться в Уголовно-исполнительной инспекции.

А.Навальный объяснил свое решение тем, что судебный процесс сопровождался множеством нарушений.

«Мы просто увидели еще одну степень деградации российской судебной системы. Я, естественно, такой судебный процесс судом не признаю и эти решения выполнять не собираюсь», — сказал он.

По словам А.Навального, ему было отказано в просьбе перенести заседание из-за болезни адвоката. Кроме того, судья назначил государственного защитника и запретил политику отказываться от его услуг.

«Судья назначил какую-то непонятную женщину, которую я сегодня первый раз в жизни видел, моим защитником. Причем эта женщина попала в зал суда через совещательную комнату», — отметил он.

А.Навальный также рассказал, что информация о продлении испытательного срока появилась на сайте Мосгорсуда до того, как судья вышел из совещательной комнаты, чтобы огласить решение.

Политик связывает решение суда с началом своей кампании против пенсионной реформы, предложенной правительством.

«У меня нет никаких сомнений, что власти и лично Путин испугался в частности нашей кампании против повышения пенсионного возраста. Поэтому сегодня приняли такое решение, максимально осложняющее мою политическую деятельность», — подчеркнул А.Навальный.