ОБСЕ назвала нечестными прошедшие выборы в Турции

Оппозиция была поставлена в неравные условия с представителями власти, — говорят наблюдатели от международной организации. В то же время они замечают, что в день голосования правила в основном соблюдались.

По итогам подсчета голосов действующий турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган побеждает в первом туре президентских выборов. Его соратники также получают чуть более половины голосов на выборах в парламент.