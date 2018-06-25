ОБСЕ назвала нечестными прошедшие выборы в Турции
Оппозиция была поставлена в неравные условия с представителями власти, — говорят наблюдатели от международной организации. В то же время они замечают, что в день голосования правила в основном соблюдались.
По итогам подсчета голосов действующий турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган побеждает в первом туре президентских выборов. Его соратники также получают чуть более половины голосов на выборах в парламент.
Комментарии2
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banyi1 25 июня 2018 | 19:14
Эрдоган уже послал ОБСЕ НХ или только собирается? )))
slash80 25 июня 2018 | 19:20
Как только достроим туда трубу так и Эрдогана не будет .Да и в Сирии все закончится .