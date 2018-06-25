Сборная России проиграла в Самаре команде Уругвая в третьем туре чемпионата мира по футболу
Наша команда провалила первую половину тайма. Замены, которые сделал Станислав Черчесов были во многом вынужденными, но команду они не усилили. Миранчук потерялся в центре поля, Смольников к концу тайма получил две желтые карточки и был удален. На этом фоне счет 0:2 не в нашу пользу после первых 45 минут выглядел вполне логично. Моментов у Уругвая было немного, но к реализаций претензий не нашлось, Луис Суарес забил со штрафного ровно в тот угол, в котором стоял Игорь Акинфеев, а второй гол записали на Черышева, который стал автором рикошета. Во втором тайме россияне пошли вперед, создали несколько моментов, то вернуть упущенное в самом начале уже не смогли, более того, Кавани забил на последних минутах . Крупное поражение сборной России 0-3.
В параллельном матче в группе А Саудовская Аравия — Египет ничья 1:1.
Комментарии46
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mozhem_povtorit 25 июня 2018 | 19:01
Уверен что это победа! Нужно подождать объяснения от российских властей и фед. СМИ. А то ведь все думали что повышение пенс. возраста и НДС это плохо для народа, а оказалось - наоборот! Вперде, Раися!
kottigr1 25 июня 2018 | 19:05
mozhem_povtorit:
Сегодня солнце зашло за тучи
Сегодня волны бьют так больно
Я видел, как умирала надежда Главстерха, моя душа плачет
Зачем ты стучишь в мои барабаны
Зачем ты танцуешь под мои барабаны
Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно
Какая боль, какая боль
Уругвай-Россия- 3:0
danko_shwabra 25 июня 2018 | 19:15
kottigr1: сегодня у бабки данко1 реальные скачки и всех кокломресей с сайта.
ignachio 25 июня 2018 | 19:22
Поздравляю Саудовскую Аравию с победой 2:1.
Когда тренер Черчесов удалил лучшего игрока России Черышева, шансы команды стали нулевыми.
gordy 25 июня 2018 | 19:25
В семь вечера часы пробили двенадцать: фуражка накрыла пустую голову, а чемпионы снова стали *****нами?
luger_max_otto 25 июня 2018 | 19:09
Да, скорбным голосом комментатор сказал, что праздник продолжается :)
novyrusich 25 июня 2018 | 19:16
luger_max_otto: Кончились команды, которые можно было перебегать и к России вернулась ее игра..
Собственно, другой у нее и не было никогда.
даже в лучшие годы СССР выигрывал за счет "физики" и никогда за счет техники.
varangian2011 25 июня 2018 | 19:21
luger_max_otto: Эти мерзкие комментаторы, весь матч даже когда счет уже был 3:0 восторженно голосили о том, что сейчас наши переломят ход встречи, продолжая весь матч нахваливать наших кривоногих баранов.
luger_max_otto 25 июня 2018 | 19:24
Хорошо оплаченные вера, надежда, любовь и матерь их.
aleksandr39 25 июня 2018 | 19:11
mozhem_povtorit: Россия опять не смогла встать с колен .
rusof_ob 25 июня 2018 | 19:25
mozhem_povtorit: ихтамнебыло.
odobryam_s 25 июня 2018 | 19:02
Ну и ладно, один черт уже в 1/8 финала! А хваленый Египет и одного-то очка не набрал!
starok 25 июня 2018 | 19:08
odobryam_s: Правильна! А пиндосы и вообще на чемпионат не попали! Уже одно это душу согревает!
uhovostro 25 июня 2018 | 19:10
starok: И ещё у них негров вешают...
compare 25 июня 2018 | 19:23
starok: а им,"оно" надо?
viktorova 25 июня 2018 | 19:10
Знал Путин, что проиграют, вот и не приехал. Сдал своих, наврал про занятость.
rampa 25 июня 2018 | 19:23
viktorova: прав был Навальный, когда говорил, что "Он нам не царь". Он нам БОГ, а может и Аллах. "Нет Путина - нет России" )))
varangian2011 25 июня 2018 | 19:24
viktorova: Путин у народа 3:0 выигрывет - 1:0 поднятие цен на бензин, 2:0 поднятие налога НДС, 3:0 повышение пенсионного возраста. А по первому каналу народу после каждого матча вне зависимости от результата заготовлено такое веселье, что в России жить и жить хочется, дуракам конечно.
bozk 25 июня 2018 | 19:02
Ну Прибалтика держись!
banyi1 25 июня 2018 | 19:03
Бегать научились, а играть пока нет ((( Ошибка на ошибке. С ужасом жду 1/8 финала. А может, а вдруг )))
grazschdanin 25 июня 2018 | 19:04
Очень переживают либералы.
Странно. Вроде как они критикуют за повышенное внимание к ЧМ, а тут прям прорвало их. И потекло....
viktorova 25 июня 2018 | 19:07
grazschdanin: а ватники совсем не переживают? Радуются?
grazschdanin 25 июня 2018 | 19:15
viktorova: Радуются?
#
Реветь предлагаете? Зачем? Результат этого матча не повлиял ни на что. Я помню, что тут на сайте мне либералы доказывали: какая огромная оказывается разница между пятым голом Головина и третьим Роналдо. Абсолютно идентичные голы - близнецы, по мнению либералов оказывается кардинально разные, ибо гол Роналдо давал шанс, а гол Головина ни на что не влиял.
Странно, что сейчас либералы резко переменили свое мнение о значимости голов. Флюгерство голимое.
viktorova 25 июня 2018 | 19:21
grazschdanin: тут вы правы. Результат этого матча ни на что не влияет. Следующий матч для сборной России будет последним на чм 2018.
banyi1 25 июня 2018 | 19:08
grazschdanin: Ну самолёт в РФ, слава богу, не упал, хоть этому пусть порадуются шакалы ) Кстати , а пенсии клянчить к правительству государства пойдут, которое так ненавидят )
grazschdanin 25 июня 2018 | 19:20
banyi1: Игра в неполном составе против бывших чемпионов была тяжелой. Но на этом ЧМ и англичане, и немцы смогли показать слабую игру. Поляки так и вовсе отстойную игру продемонстрировали.
А либеральное правительство пора менять, это вы верно отметили.
viktorova 25 июня 2018 | 19:24
banyi1: это в вашем рабском сознании пенсии клянчить необходимо. Выплата Пенсии - это обязанность государства.
rusof_ob 25 июня 2018 | 19:04
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал )
sedoi63 25 июня 2018 | 19:05
Э-э-э прыграли, козлы вонючие. Теперь жизнь говно и национальный траур?!
mistershmit 25 июня 2018 | 19:05
ндс в зад вертайте
vor_on 25 июня 2018 | 19:06
В принципе, если посчитать все «эээээх!..» и «а-я-яй» возле их ворот, то мы их круто натянули .
lavrfedotovich2_0 25 июня 2018 | 19:08
ну морально то они были выше, вот я уверен, ибо скрепы честь черчесову и великий вождь. есть ведь повод для гордости, как в анекдоте " не стоит, за то как висит"
pantera_1 25 июня 2018 | 19:09
Мне было интересно. Второй гол записали на уругвайца, все-таки. Обе команды старались, победил сильнейший. Вот и все дела.
venmud 25 июня 2018 | 19:09
"Надеюсь, что они сравняют счет и еще поведут...больше вперёд, больше вперёд, но пока атакует сборная Уругвая...это скорей невезение, чем наши ошибки...болельщики сейчас раскачаются...мы должны ловить шанс на контратаках...преимущество в воздухе может быть у нас...надо добавить концентрации... не все получается...нужно обострять игру...как можно чаще нужно обострять проблемы...Дзюба фолил, но не оттого что хотел нагрубить, а боролся до конца...но мяч сохранить не удается потому, что это-просто вынос...Федор может забить один гол, а там, глядишь, и второй и третий...нужно максимально включиться болельщикам у телеэкранов и на трибунах...у нас в обороне во втором тайме просто замечательно...Дзюба скидывает, но не точно...Дзюбу не сломать...наша сборная может переломить этот матч...Дзюбу еще больше это разозлило и он еще больше хочет забить...Дзюба в штрафной, Артем!...но не получилось...наша задача сделать так, чтобы эти ребята пожалели, как они проводят второй тайм...Кутепов почему-то выбивает так не точно...Дзюба хорошо выцарапал этот мяч для нас...Кутепов ошибается на ровном месте...на рывках мы все время опережаем...Мы не даем забить Ковани...Россия! Россия! болельщики тоже не сдаются, как и наша команда...Давай, Сашенька, опять далеко...0:3...Праздник у нас продолжается...Через две минуты нам нужно готовиться к следующему матчу."
krs_sk 25 июня 2018 | 19:10
Ну теперь надо еще какой нить налог поднять! Вата зайдется в садомазо экстазе )
andreygo 25 июня 2018 | 19:11
Сказка закончилась? И это при том, что Уругвай делал много ошибок...
pwlasik 25 июня 2018 | 19:12
"В параллельном матче в группе А Саудовская Аравия — Египет ничья 1:1. " - поспешили
good_night 25 июня 2018 | 19:14
Жалко что наша команда проиграла
Но верим что наши ребята дойдут до финала!
uhovostro 25 июня 2018 | 19:18
good_night: Обязательно дойдут! Году этак в 2086 точно дойдут...
koshkaedu 25 июня 2018 | 19:15
Это просто случайная осечка. С кем не бывает. Посмотрим, как она сыграет в
финале ЧМ 15 июля в Лужниках.
addi 25 июня 2018 | 19:16
По-моему главной задачей сборной России было прицельно попасть в голову Дзюбы...
whocares 25 июня 2018 | 19:18
Вполне ожидаемо. Команда Уругвая несколько на другом уровне нежели Египет и Саудовская Аравия. А что, если бы российский солнцеликий российский президент соревновался на выборах не с теми, кого сам назначил кандидатами, а с теми, кто выпал по жребию?
krs_sk 25 июня 2018 | 19:24
whocares: Хм, даже дочка его бывшего босса - Ксюша уделала бы старенького носильщика чемоданов в дым ))
bvc1955 25 июня 2018 | 19:18
Как дело дошло до встреч с нормальными командами, у российской сборной начались проблемы Что и следовало ожидать... Владимир Бурсановский.
tenisfun 25 июня 2018 | 19:19
В Москву "для консультаций" прибыла делегация ХАМАСа. Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле".
Он отметил, что в МИДе рассчитывают узнать у делегации ХАМАСа новую информацию относительно подготовки США плана палестино-израильского урегулирования. "Узнаем, может быть, у них есть какая-то информация, потому что с нами не делятся. И я так опасаюсь, что они и с палестинцами не делятся"/
Все то вас обижают. Даже Уругвайцы.
neyexo 25 июня 2018 | 19:19
в дорогой редакции пьют шампанское?