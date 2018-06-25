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19:00, 25 июня 2018

Сборная России проиграла в Самаре команде Уругвая в третьем туре чемпионата мира по футболу

Наша команда провалила первую половину тайма. Замены, которые сделал Станислав Черчесов были во многом вынужденными, но команду они не усилили. Миранчук потерялся в центре поля, Смольников к концу тайма получил две желтые карточки и был удален. На этом фоне счет 0:2 не в нашу пользу после первых 45 минут выглядел вполне логично. Моментов у Уругвая было немного, но к реализаций претензий не нашлось, Луис Суарес забил со штрафного ровно в тот угол, в котором стоял Игорь Акинфеев, а второй гол записали на Черышева, который стал автором рикошета. Во втором тайме россияне пошли вперед, создали несколько моментов, то вернуть упущенное в самом начале уже не смогли, более того, Кавани забил на последних минутах . Крупное поражение сборной России 0-3.

В параллельном матче в группе А Саудовская Аравия — Египет ничья 1:1.

Комментарии

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mozhem_povtorit 25 июня 2018 | 19:01

Уверен что это победа! Нужно подождать объяснения от российских властей и фед. СМИ. А то ведь все думали что повышение пенс. возраста и НДС это плохо для народа, а оказалось - наоборот! Вперде, Раися!

kottigr1 25 июня 2018 | 19:05

mozhem_povtorit:
Сегодня солнце зашло за тучи
Сегодня волны бьют так больно
Я видел, как умирала надежда Главстерха, моя душа плачет
Зачем ты стучишь в мои барабаны
Зачем ты танцуешь под мои барабаны
Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно

Какая боль, какая боль
Уругвай-Россия- 3:0

danko_shwabra 25 июня 2018 | 19:15

kottigr1: сегодня у бабки данко1 реальные скачки и всех кокломресей с сайта.

ignachio 25 июня 2018 | 19:22

Поздравляю Саудовскую Аравию с победой 2:1.
Когда тренер Черчесов удалил лучшего игрока России Черышева, шансы команды стали нулевыми.

gordy 25 июня 2018 | 19:25

В семь вечера часы пробили двенадцать: фуражка накрыла пустую голову, а чемпионы снова стали *****нами?

luger_max_otto 25 июня 2018 | 19:09

Да, скорбным голосом комментатор сказал, что праздник продолжается :)

novyrusich 25 июня 2018 | 19:16

luger_max_otto: Кончились команды, которые можно было перебегать и к России вернулась ее игра..
Собственно, другой у нее и не было никогда.
даже в лучшие годы СССР выигрывал за счет "физики" и никогда за счет техники.

varangian2011 25 июня 2018 | 19:21

luger_max_otto: Эти мерзкие комментаторы, весь матч даже когда счет уже был 3:0 восторженно голосили о том, что сейчас наши переломят ход встречи, продолжая весь матч нахваливать наших кривоногих баранов.

luger_max_otto 25 июня 2018 | 19:24

Хорошо оплаченные вера, надежда, любовь и матерь их.

aleksandr39 25 июня 2018 | 19:11

mozhem_povtorit: Россия опять не смогла встать с колен .

rusof_ob 25 июня 2018 | 19:25

mozhem_povtorit: ихтамнебыло.

odobryam_s 25 июня 2018 | 19:02

Ну и ладно, один черт уже в 1/8 финала! А хваленый Египет и одного-то очка не набрал!

starok 25 июня 2018 | 19:08

odobryam_s: Правильна! А пиндосы и вообще на чемпионат не попали! Уже одно это душу согревает!

uhovostro 25 июня 2018 | 19:10

starok: И ещё у них негров вешают...

compare 25 июня 2018 | 19:23

starok: а им,"оно" надо?

viktorova 25 июня 2018 | 19:10

Знал Путин, что проиграют, вот и не приехал. Сдал своих, наврал про занятость.

rampa 25 июня 2018 | 19:23

viktorova: прав был Навальный, когда говорил, что "Он нам не царь". Он нам БОГ, а может и Аллах. "Нет Путина - нет России" )))

varangian2011 25 июня 2018 | 19:24

viktorova: Путин у народа 3:0 выигрывет - 1:0 поднятие цен на бензин, 2:0 поднятие налога НДС, 3:0 повышение пенсионного возраста. А по первому каналу народу после каждого матча вне зависимости от результата заготовлено такое веселье, что в России жить и жить хочется, дуракам конечно.

bozk 25 июня 2018 | 19:02

Ну Прибалтика держись!

banyi1 25 июня 2018 | 19:03

Бегать научились, а играть пока нет ((( Ошибка на ошибке. С ужасом жду 1/8 финала. А может, а вдруг )))

grazschdanin 25 июня 2018 | 19:04

Очень переживают либералы.
Странно. Вроде как они критикуют за повышенное внимание к ЧМ, а тут прям прорвало их. И потекло....

viktorova 25 июня 2018 | 19:07

grazschdanin: а ватники совсем не переживают? Радуются?

grazschdanin 25 июня 2018 | 19:15

viktorova: Радуются?
#
Реветь предлагаете? Зачем? Результат этого матча не повлиял ни на что. Я помню, что тут на сайте мне либералы доказывали: какая огромная оказывается разница между пятым голом Головина и третьим Роналдо. Абсолютно идентичные голы - близнецы, по мнению либералов оказывается кардинально разные, ибо гол Роналдо давал шанс, а гол Головина ни на что не влиял.
Странно, что сейчас либералы резко переменили свое мнение о значимости голов. Флюгерство голимое.

viktorova 25 июня 2018 | 19:21

grazschdanin: тут вы правы. Результат этого матча ни на что не влияет. Следующий матч для сборной России будет последним на чм 2018.

banyi1 25 июня 2018 | 19:08

grazschdanin: Ну самолёт в РФ, слава богу, не упал, хоть этому пусть порадуются шакалы ) Кстати , а пенсии клянчить к правительству государства пойдут, которое так ненавидят )

grazschdanin 25 июня 2018 | 19:20

banyi1: Игра в неполном составе против бывших чемпионов была тяжелой. Но на этом ЧМ и англичане, и немцы смогли показать слабую игру. Поляки так и вовсе отстойную игру продемонстрировали.
А либеральное правительство пора менять, это вы верно отметили.

viktorova 25 июня 2018 | 19:24

banyi1: это в вашем рабском сознании пенсии клянчить необходимо. Выплата Пенсии - это обязанность государства.

rusof_ob 25 июня 2018 | 19:04

Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал )

sedoi63 25 июня 2018 | 19:05

Э-э-э прыграли, козлы вонючие. Теперь жизнь говно и национальный траур?!

mistershmit 25 июня 2018 | 19:05

ндс в зад вертайте

vor_on 25 июня 2018 | 19:06

В принципе, если посчитать все «эээээх!..» и «а-я-яй» возле их ворот, то мы их круто натянули .

lavrfedotovich2_0 25 июня 2018 | 19:08

ну морально то они были выше, вот я уверен, ибо скрепы честь черчесову и великий вождь. есть ведь повод для гордости, как в анекдоте " не стоит, за то как висит"

pantera_1 25 июня 2018 | 19:09

Мне было интересно. Второй гол записали на уругвайца, все-таки. Обе команды старались, победил сильнейший. Вот и все дела.

venmud 25 июня 2018 | 19:09

"Надеюсь, что они сравняют счет и еще поведут...больше вперёд, больше вперёд, но пока атакует сборная Уругвая...это скорей невезение, чем наши ошибки...болельщики сейчас раскачаются...мы должны ловить шанс на контратаках...преимущество в воздухе может быть у нас...надо добавить концентрации... не все получается...нужно обострять игру...как можно чаще нужно обострять проблемы...Дзюба фолил, но не оттого что хотел нагрубить, а боролся до конца...но мяч сохранить не удается потому, что это-просто вынос...Федор может забить один гол, а там, глядишь, и второй и третий...нужно максимально включиться болельщикам у телеэкранов и на трибунах...у нас в обороне во втором тайме просто замечательно...Дзюба скидывает, но не точно...Дзюбу не сломать...наша сборная может переломить этот матч...Дзюбу еще больше это разозлило и он еще больше хочет забить...Дзюба в штрафной, Артем!...но не получилось...наша задача сделать так, чтобы эти ребята пожалели, как они проводят второй тайм...Кутепов почему-то выбивает так не точно...Дзюба хорошо выцарапал этот мяч для нас...Кутепов ошибается на ровном месте...на рывках мы все время опережаем...Мы не даем забить Ковани...Россия! Россия! болельщики тоже не сдаются, как и наша команда...Давай, Сашенька, опять далеко...0:3...Праздник у нас продолжается...Через две минуты нам нужно готовиться к следующему матчу."

krs_sk 25 июня 2018 | 19:10

Ну теперь надо еще какой нить налог поднять! Вата зайдется в садомазо экстазе )

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andreygo 25 июня 2018 | 19:11

Сказка закончилась? И это при том, что Уругвай делал много ошибок...

pwlasik 25 июня 2018 | 19:12

"В параллельном матче в группе А Саудовская Аравия — Египет ничья 1:1. " - поспешили

good_night 25 июня 2018 | 19:14

Жалко что наша команда проиграла
Но верим что наши ребята дойдут до финала!

uhovostro 25 июня 2018 | 19:18

good_night: Обязательно дойдут! Году этак в 2086 точно дойдут...

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koshkaedu 25 июня 2018 | 19:15

Это просто случайная осечка. С кем не бывает. Посмотрим, как она сыграет в
финале ЧМ 15 июля в Лужниках.

addi 25 июня 2018 | 19:16

По-моему главной задачей сборной России было прицельно попасть в голову Дзюбы...

whocares 25 июня 2018 | 19:18

Вполне ожидаемо. Команда Уругвая несколько на другом уровне нежели Египет и Саудовская Аравия. А что, если бы российский солнцеликий российский президент соревновался на выборах не с теми, кого сам назначил кандидатами, а с теми, кто выпал по жребию?

krs_sk 25 июня 2018 | 19:24

whocares: Хм, даже дочка его бывшего босса - Ксюша уделала бы старенького носильщика чемоданов в дым ))

bvc1955 25 июня 2018 | 19:18

Как дело дошло до встреч с нормальными командами, у российской сборной начались проблемы Что и следовало ожидать... Владимир Бурсановский.

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tenisfun 25 июня 2018 | 19:19

В Москву "для консультаций" прибыла делегация ХАМАСа. Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле".
Он отметил, что в МИДе рассчитывают узнать у делегации ХАМАСа новую информацию относительно подготовки США плана палестино-израильского урегулирования. "Узнаем, может быть, у них есть какая-то информация, потому что с нами не делятся. И я так опасаюсь, что они и с палестинцами не делятся"/
Все то вас обижают. Даже Уругвайцы.

neyexo 25 июня 2018 | 19:19

в дорогой редакции пьют шампанское?

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