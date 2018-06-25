Сборная России проиграла в Самаре команде Уругвая в третьем туре чемпионата мира по футболу

Наша команда провалила первую половину тайма. Замены, которые сделал Станислав Черчесов были во многом вынужденными, но команду они не усилили. Миранчук потерялся в центре поля, Смольников к концу тайма получил две желтые карточки и был удален. На этом фоне счет 0:2 не в нашу пользу после первых 45 минут выглядел вполне логично. Моментов у Уругвая было немного, но к реализаций претензий не нашлось, Луис Суарес забил со штрафного ровно в тот угол, в котором стоял Игорь Акинфеев, а второй гол записали на Черышева, который стал автором рикошета. Во втором тайме россияне пошли вперед, создали несколько моментов, то вернуть упущенное в самом начале уже не смогли, более того, Кавани забил на последних минутах . Крупное поражение сборной России 0-3.

В параллельном матче в группе А Саудовская Аравия — Египет ничья 1:1.