Сборная Уругвая ведет в счете в матче с командой России

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piter_ug
25 июня 2018 | 18:51
Ну не 5:0 же!
gordy
25 июня 2018 | 18:53
Комментатор на исходе добавленного времени: "Да чего они над нами издеваются!?"
kypykyky
25 июня 2018 | 18:55
gordy: вот и всё вЯличие в комментаторе. портяны продублируйте...
asokol
25 июня 2018 | 18:56
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
luger_max_otto
25 июня 2018 | 19:02
Ага. Здравствуй, Испания... Видимо, так.
kanym
25 июня 2018 | 19:10
asokol: "... Поздравляю сборную с выходом в 1/8 ! ..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В .оппу себе вставь енти проздравления, долбодятел.
vis_a_vis
25 июня 2018 | 18:57
gordy: поиздевались... аж три раза.
varangian2011
25 июня 2018 | 18:58
gordy: От наших комментаторов весь матч тянуло блевать, гораздо больше чем от Соловьева с Киселевым. Весь матч, даже когда счет был уже 3:0 продолжали нахваливать сборную, а когда просвистел итоговый свисток подъитожили - что наши бились как львы. ))
mmm_333
25 июня 2018 | 18:55
"Комментаторы" на пропагандот тв вертятся как ужи на сковородке. Такую хрень несут, где крики про счастливые усы?! Клоуны
s_a_n_d_r_a
25 июня 2018 | 18:58
mmm_333:
Чьи усы?
compare
25 июня 2018 | 18:59
piter_ug: конечно....если бы было 5:0,всегда есть вариант:не 10:0,все-таки....
rsilk
25 июня 2018 | 19:02
piter_ug: как говорил Швондер "Это какой то Позор"!!!
vlabumur
25 июня 2018 | 18:54
3:0 это круто! Браво Уругвай.
А дальше будет хуже.
kara
25 июня 2018 | 18:57
vlabumur: делайте ставки против России, а то языком....
vla7815
25 июня 2018 | 18:54
Мы великие.
Еще не все потеряно.
Мы великие.
Надо собраться.
Мы великие.
Три гола – это стечение обстоятельств, это случайность.
Мы великие.
Надо сплотиться, надо поддержать сборную.
Мы великие.
Нам всё по плечу.
Мы великие.
Всё. Опять в жопе.
xrmosom
25 июня 2018 | 18:54
проиграли кривоногие бревна.
vis_a_vis
25 июня 2018 | 18:54
Ну, вот оно реальное положение России: между Египтом и Уругваем.
djuga
25 июня 2018 | 18:55
К сожалению, Акинфеев так и не стал вратарем международного класса. И тот пропущенный гол "а-ля Филимонов" серьезно повредил его вратарскую психику - он боится ошибиться так же и поэтому все время ставит руки по центру мяча, отбивая его почти всегда перед собой, а не как положено - в сторону. Самедов накосячил сегодня на несколько матчей - такой неудачной игры я у него еще не видел. Играли по сути трое - Игнашевич, Зобнин и Дзюба. Остальные старались, но игра не получилась.
Ни одного удара в створ ворот Уругвая!..
Что говорить, Уругвай сильнее и победил заслуженно. Будем надеяться на следующий матч.
kanym
25 июня 2018 | 19:05
djuga: На что надеяться, что в стране станет лучше жить или что пуйло - бох? Пока не поймёте, что страна в .опе, пока правит ублюдок, лучше не будет.Гамно и есть пуйло.
djuga
25 июня 2018 | 19:12
kanym: На что надеяться, что в стране станет лучше жить или что пуйло - бох?
=====================================================================================
Вы что-то напутали в своем раже. Здесь говорят о футболе и о конкретной игре нашей сборной.
О политике, пуйлах и "гамне" - не знаю, что это такое, уж простите, а гадать не хочу - в соседних ветках. Не пишите мне больше здесь о том как хреново жить, ладно? Я просто проигнорирую ваш комментарий. А если о футболе есть что сказать - вэлкам!
zolingen
25 июня 2018 | 18:56
Платные матчи закончились. Начался настоящий чемпионат мира. Можно порадоваться.
niknik
25 июня 2018 | 18:56
Миф о сборной России развеялся как утренний туман! А Слепаков и Шнур еще те хитроопые актеры)))
crj700
25 июня 2018 | 18:57
Тренировки на кошечках закончились, сегодня в футбол надо было играть.
s_a_n_d_r_a
25 июня 2018 | 19:00
crj700:
:)))
supostat
25 июня 2018 | 18:57
Прекрасная новость!
aallttoo
25 июня 2018 | 18:57
Уругваефошисты -русофобы!
ams666
25 июня 2018 | 18:59
Какой позор-какой позор УРУГВАЙ-россия=3-0 !
vincenttt
25 июня 2018 | 18:59
Надо же так обосраться!...путинские ногомячисты не пожалели ни своего хозяина гопника самозванца ни его рейтинг!
ka_mate
25 июня 2018 | 19:00
Похоже на то что сегодняшняя ночь будет спокойной.
b0rts0v
25 июня 2018 | 19:03
а комментатора звали (одного) -ЗАНОЗИН... как оказалось..)))
starok
25 июня 2018 | 19:04
Как же так! У нашей сборной было в наличии очень мощное оружие- наши скрепы. Неужели и они не помогли? Налицо предвзятое судейство, опять все против России!
nina5497
25 июня 2018 | 19:05
Гарантийный срок пользования у российской сборной закончился! Это как в хоккее - "красная машина" опять сломалась!
jetsam
25 июня 2018 | 19:05
на две победы из пенсионного фонда наскребли,
на третью - только после поднятия пенсионного возраста!
kanym
25 июня 2018 | 19:08
Великим хутболистам показали их место, аллё, пуйло, их там же мочить будешь?
gluhoy2250
25 июня 2018 | 19:08
Ну как сегодня повезло либеральной мрази.... Черчесов ошибся с составом! Празнуйте, собаки!
polikarpich
25 июня 2018 | 19:17
gluhoy2250: Кому повезёт - у того и петух снесёт. И всякая фашиствующая птица тоже своё получит.
Уругвай играл в футбол, сборная "фюлера" - в быдлобол, а ещё ранее - в фейкобол.
(none)
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Комментарии36
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piter_ug 25 июня 2018 | 18:51
Ну не 5:0 же!
gordy 25 июня 2018 | 18:53
Комментатор на исходе добавленного времени: "Да чего они над нами издеваются!?"
kypykyky 25 июня 2018 | 18:55
gordy: вот и всё вЯличие в комментаторе. портяны продублируйте...
asokol 25 июня 2018 | 18:56
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
Поздравляю сборную с выходом в 1/8 !
luger_max_otto 25 июня 2018 | 19:02
Ага. Здравствуй, Испания... Видимо, так.
kanym 25 июня 2018 | 19:10
asokol: "... Поздравляю сборную с выходом в 1/8 ! ..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В .оппу себе вставь енти проздравления, долбодятел.
vis_a_vis 25 июня 2018 | 18:57
gordy: поиздевались... аж три раза.
varangian2011 25 июня 2018 | 18:58
gordy: От наших комментаторов весь матч тянуло блевать, гораздо больше чем от Соловьева с Киселевым. Весь матч, даже когда счет был уже 3:0 продолжали нахваливать сборную, а когда просвистел итоговый свисток подъитожили - что наши бились как львы. ))
mmm_333 25 июня 2018 | 18:55
"Комментаторы" на пропагандот тв вертятся как ужи на сковородке. Такую хрень несут, где крики про счастливые усы?! Клоуны
s_a_n_d_r_a 25 июня 2018 | 18:58
mmm_333:
Чьи усы?
compare 25 июня 2018 | 18:59
piter_ug: конечно....если бы было 5:0,всегда есть вариант:не 10:0,все-таки....
rsilk 25 июня 2018 | 19:02
piter_ug: как говорил Швондер "Это какой то Позор"!!!
vlabumur 25 июня 2018 | 18:54
3:0 это круто! Браво Уругвай.
А дальше будет хуже.
kara 25 июня 2018 | 18:57
vlabumur: делайте ставки против России, а то языком....
vla7815 25 июня 2018 | 18:54
Мы великие.
Еще не все потеряно.
Мы великие.
Надо собраться.
Мы великие.
Три гола – это стечение обстоятельств, это случайность.
Мы великие.
Надо сплотиться, надо поддержать сборную.
Мы великие.
Нам всё по плечу.
Мы великие.
Всё. Опять в жопе.
xrmosom 25 июня 2018 | 18:54
проиграли кривоногие бревна.
vis_a_vis 25 июня 2018 | 18:54
Ну, вот оно реальное положение России: между Египтом и Уругваем.
djuga 25 июня 2018 | 18:55
К сожалению, Акинфеев так и не стал вратарем международного класса. И тот пропущенный гол "а-ля Филимонов" серьезно повредил его вратарскую психику - он боится ошибиться так же и поэтому все время ставит руки по центру мяча, отбивая его почти всегда перед собой, а не как положено - в сторону. Самедов накосячил сегодня на несколько матчей - такой неудачной игры я у него еще не видел. Играли по сути трое - Игнашевич, Зобнин и Дзюба. Остальные старались, но игра не получилась.
Ни одного удара в створ ворот Уругвая!..
Что говорить, Уругвай сильнее и победил заслуженно. Будем надеяться на следующий матч.
kanym 25 июня 2018 | 19:05
djuga: На что надеяться, что в стране станет лучше жить или что пуйло - бох? Пока не поймёте, что страна в .опе, пока правит ублюдок, лучше не будет.Гамно и есть пуйло.
djuga 25 июня 2018 | 19:12
kanym: На что надеяться, что в стране станет лучше жить или что пуйло - бох?
=====================================================================================
Вы что-то напутали в своем раже. Здесь говорят о футболе и о конкретной игре нашей сборной.
О политике, пуйлах и "гамне" - не знаю, что это такое, уж простите, а гадать не хочу - в соседних ветках. Не пишите мне больше здесь о том как хреново жить, ладно? Я просто проигнорирую ваш комментарий. А если о футболе есть что сказать - вэлкам!
zolingen 25 июня 2018 | 18:56
Платные матчи закончились. Начался настоящий чемпионат мира. Можно порадоваться.
niknik 25 июня 2018 | 18:56
Миф о сборной России развеялся как утренний туман! А Слепаков и Шнур еще те хитроопые актеры)))
crj700 25 июня 2018 | 18:57
Тренировки на кошечках закончились, сегодня в футбол надо было играть.
s_a_n_d_r_a 25 июня 2018 | 19:00
crj700:
:)))
supostat 25 июня 2018 | 18:57
Прекрасная новость!
aallttoo 25 июня 2018 | 18:57
Уругваефошисты -русофобы!
ams666 25 июня 2018 | 18:59
Какой позор-какой позор УРУГВАЙ-россия=3-0 !
vincenttt 25 июня 2018 | 18:59
Надо же так обосраться!...путинские ногомячисты не пожалели ни своего хозяина гопника самозванца ни его рейтинг!
ka_mate 25 июня 2018 | 19:00
Похоже на то что сегодняшняя ночь будет спокойной.
b0rts0v 25 июня 2018 | 19:03
а комментатора звали (одного) -ЗАНОЗИН... как оказалось..)))
starok 25 июня 2018 | 19:04
Как же так! У нашей сборной было в наличии очень мощное оружие- наши скрепы. Неужели и они не помогли? Налицо предвзятое судейство, опять все против России!
nina5497 25 июня 2018 | 19:05
Гарантийный срок пользования у российской сборной закончился! Это как в хоккее - "красная машина" опять сломалась!
jetsam 25 июня 2018 | 19:05
на две победы из пенсионного фонда наскребли,
на третью - только после поднятия пенсионного возраста!
kanym 25 июня 2018 | 19:08
Великим хутболистам показали их место, аллё, пуйло, их там же мочить будешь?
gluhoy2250 25 июня 2018 | 19:08
Ну как сегодня повезло либеральной мрази.... Черчесов ошибся с составом! Празнуйте, собаки!
polikarpich 25 июня 2018 | 19:17
gluhoy2250: Кому повезёт - у того и петух снесёт. И всякая фашиствующая птица тоже своё получит.
Уругвай играл в футбол, сборная "фюлера" - в быдлобол, а ещё ранее - в фейкобол.