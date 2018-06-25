Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетает сегодня на Украину
Она планирует пробыть там до конца недели, — сказала Москалькова РБК. Омбудсмен собирается посетить российских граждан, которые находятся в украинских тюрьмах. Как отмечает издание, украинский уполномоченный Людмила Денисова пока не получила разрешения российских властей встретиться с украинскими заключенными в российских тюрьмах.
Комментарии11
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bozk 25 июня 2018 | 18:34
Не на, а в.
danko1 25 июня 2018 | 18:37
bozk: В любом случае послать эту полицайку хоть в на, хоть в в, пока к Сенцову и другим не допустят.
max3446 25 июня 2018 | 18:42
bozk: вообще то правильно на образование 404 (некогда Украина). Ибо государством это дикое поле уже назвать нельзя
kara 25 июня 2018 | 18:36
шоу со въездом будет?
max3446 25 июня 2018 | 18:40
Только 11,2% украинцев довольны направлением, в котором движется страна. Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, 83,7% опрошенных не довольны курсом страны.
mystar 25 июня 2018 | 18:47
max3446: 83,7% опрошенных не довольны курсом страны.
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Вообще все по честному вна Украине. Безвиз обещали - есть. То что при этом хохлы останутся довольны никто не обещал.))))
aallttoo 25 июня 2018 | 18:52
Лишь бы расеянцы были довольны - нищетой, воровством, пытками, пенсиями, уровнем жизни ниже, чем в Шри-Ланке
max3446 25 июня 2018 | 18:52
mystar: только украм при этом обещали что по безвизу они и учится и работать смогут за границей, что конечно не так
mystar 25 июня 2018 | 18:50
Смелая женщина. Я бы в это гуляй поле не поехал на ее месте. Пристрелят еще - скажут ФСБ.
sborisych 25 июня 2018 | 18:52
Ну да, ну да.. К Сенцову-то слетать у неё времени нет- "из-за слишком напряженного графика..
aallttoo 25 июня 2018 | 18:54
А зачем оперуполномоченной Москальковой ехать в Украину?
Ихтамнетов проведать?
Так ихтамнет