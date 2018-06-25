Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетает сегодня на Украину

Она планирует пробыть там до конца недели, — сказала Москалькова РБК. Омбудсмен собирается посетить российских граждан, которые находятся в украинских тюрьмах. Как отмечает издание, украинский уполномоченный Людмила Денисова пока не получила разрешения российских властей встретиться с украинскими заключенными в российских тюрьмах.