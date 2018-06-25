Соединенные Штаты готовят новые ограничительные меры в отношении Китая

Администрация Дональда Тампа хочет запретить китайским инвесторам покупать американские технологические компании. Кроме того, будет ужесточен контроль в отношении экспорта американских технологий в КНР, — пишет «Уолл-Стрит Джорнел». Как ожидается, Белый дом объявит о новых ограничениях на этой неделе.



Ранее Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров. Пекин ответил подобными мерами. Это привело к торговой войне между двумя странами.