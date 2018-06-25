Соединенные Штаты готовят новые ограничительные меры в отношении Китая
Администрация Дональда Тампа хочет запретить китайским инвесторам покупать американские технологические компании. Кроме того, будет ужесточен контроль в отношении экспорта американских технологий в КНР, — пишет «Уолл-Стрит Джорнел». Как ожидается, Белый дом объявит о новых ограничениях на этой неделе.
Ранее Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров. Пекин ответил подобными мерами. Это привело к торговой войне между двумя странами.
Комментарии3
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max3446 25 июня 2018 | 18:50
В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом, сообщил в интервью РИА Новости один из создателей торпедного оружия в стране Шамиль Алиев.
«Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям, заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров», — уточнил учёный.
По его словам, задача такого оружия в рамках концепции Сахарова, — «уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде».
Ранее эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, а из-за отсутствия средств, подчеркнул собеседник агентства.
Также Алиев отметил, что ни одна разведка в мире не опровергала создание Москвой новейших видов вооружений, таких как гиперзвуковая система «Авангард».
«Преувеличивать или преуменьшать — это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение», — добавил он.
pavelmistery 25 июня 2018 | 19:07
max3446: Согласен, мультики у нас хорошо снимают ;)
tag188 25 июня 2018 | 19:10
Действия Трампа непонятны и неадекватны.
Буквально в мае в Вашингтоне провели переговоры, по результатам которых заявили, что торговая война между США и Китаем сведена на "нет". И ведь Китай пошел тогда на уступки.
Против Канады пошлины вводят, хотя у США профит в торговом балансе с Канадой. Как оказалось, даже алюминия США продают в Канаду больше, а не наоборот.
Действия похожи больше в интересах каких-то конкретных компаний, чем американской экономики.
Но в любом случае, когда дерутся гиганты мировой экономики, пострадают больше всех карлики экономики. От падений цен на сырье, снижения производства и опять же, потребления сырья. Ну а если экономический карлик к тому же, еще и с геополитическими понтами, -- как Россия, то дело грозит этому карлику катастрофой.