Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Алексею Навальному на 1 год
Таким образом судья Светлана Туманина удовлетворила ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний. Изначально испытательный срок должен был истечь в августе. Как отмечает сам Навальный, решение судьи появилось на сайте инстанции еще до того, как Туманина вышла к ним из совещательной комнаты.
Политик был приговорен к 5-ти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса».
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vladimir1967 25 июня 2018 | 18:36
Очередное неправосудное решение. Навальный осужден незаконно.
ivfn 25 июня 2018 | 18:59
vladimir1967:
С условным сроком,два раза дорогу перешел не там где надо и закрывают.
chapter_2 25 июня 2018 | 19:03
ivfn: Симоновский суд Москвы по приказу Кремля продлил испытательный срок Алексею Навальному на 1 год. Рыба гниёт с головы, а государство - с правосудия.
kara 25 июня 2018 | 18:39
и что, власть ждет первого проступка Навального,чтобы сменить условный на реальный?
а активность будет или до выборов мэра или после
ts 25 июня 2018 | 18:47
Суд снова постановил: Он нам ЦАРЬ!
samakar2 25 июня 2018 | 18:55
А что испытываем-то?
ivfn 25 июня 2018 | 19:01
samakar2:
Испытательный срок — это отдельный отрезок времени, данный обвиняемому при условном осуждении, в течение которого он не должен совершать преступлений и любых других правонарушений.
tks 25 июня 2018 | 19:15
samakar2: Наверное, реплику вундерваффе типа ФАУ-2 ;)))
tks 25 июня 2018 | 19:13
А почему сразу - не на 5 лет?? чего мелочиться то!!