Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Алексею Навальному на 1 год

Таким образом судья Светлана Туманина удовлетворила ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний. Изначально испытательный срок должен был истечь в августе. Как отмечает сам Навальный, решение судьи появилось на сайте инстанции еще до того, как Туманина вышла к ним из совещательной комнаты.

Политик был приговорен к 5-ти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса».