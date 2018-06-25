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18:30, 25 июня 2018

Сборная Уругвая ведет в счете в матче с командой России

Сейчас идет второй тайм. Счет пока 2:0. Матч проходит в Самаре.

В Волгограде в эти минуты встречаются сборные Саудовской Аравии и Египта. Здесь также в самом разгаре второй тайм, но пока ничья, 1:1.

Комментарии

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gvs 25 июня 2018 | 18:34

Уругвай показывает "навальный футбол" )))

danko1 25 июня 2018 | 18:49

gvs: Уже 0:3.
Надо было бы еще с одной арабской командой сыграть.
С другими не получается.

vor_on 25 июня 2018 | 18:36

Ну, чё приуныли?...клюшки, клюшки у них пора мерять

alexey65 25 июня 2018 | 18:36

После побед над двумя дворовыми арабскими командами ликование в стране было такое, как-будто мы в финал ЧМ вышли.
Сейчас играем с первым серьезным соперником.
Уругвай показал реальную силу нашей сборной.

djuga 25 июня 2018 | 18:37

И ни одного удара в створ ворот Уругвая...
Такое ощущение, что вся линия нападения играет вместе в первый раз.

vincenttt 25 июня 2018 | 18:47

Эх, путинские мячегонялы взяли вот так и обосрали рейтинг своего хозяина гопника приблатнённого !!...Как же так?

sborisych 25 июня 2018 | 18:49

Да не ведёт, а выигрывает. Со счетом 3:0... За две минуты до добавленного времени.

kanym 25 июня 2018 | 18:58

Уругвай показывает футбол, а пуйловские мячегонялы - понты. Вот и всё. что возможно.

lom2011 25 июня 2018 | 19:08

Просто сборная Уругвая сильнее сборной Путина. Нет здесь никаких секретов.
Сборная Путина играла грубо, прямолинейно. Дзюба был сегодня неуклюж, нерасторопен, продолжал толкать руками, хватать соперников за майки.
Но в этом матче больше всего запомнились футбольные комментаторы Первого телеканала. Вы сами слышали, что они несли. Вероятно, это они выиграли матч, не уругвайцы.

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