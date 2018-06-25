Сборная Уругвая ведет в счете в матче с командой России
Сейчас идет второй тайм. Счет пока 2:0. Матч проходит в Самаре.
В Волгограде в эти минуты встречаются сборные Саудовской Аравии и Египта. Здесь также в самом разгаре второй тайм, но пока ничья, 1:1.
Комментарии9
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gvs 25 июня 2018 | 18:34
Уругвай показывает "навальный футбол" )))
danko1 25 июня 2018 | 18:49
gvs: Уже 0:3.
Надо было бы еще с одной арабской командой сыграть.
С другими не получается.
vor_on 25 июня 2018 | 18:36
Ну, чё приуныли?...клюшки, клюшки у них пора мерять
alexey65 25 июня 2018 | 18:36
После побед над двумя дворовыми арабскими командами ликование в стране было такое, как-будто мы в финал ЧМ вышли.
Сейчас играем с первым серьезным соперником.
Уругвай показал реальную силу нашей сборной.
djuga 25 июня 2018 | 18:37
И ни одного удара в створ ворот Уругвая...
Такое ощущение, что вся линия нападения играет вместе в первый раз.
vincenttt 25 июня 2018 | 18:47
Эх, путинские мячегонялы взяли вот так и обосрали рейтинг своего хозяина гопника приблатнённого !!...Как же так?
sborisych 25 июня 2018 | 18:49
Да не ведёт, а выигрывает. Со счетом 3:0... За две минуты до добавленного времени.
kanym 25 июня 2018 | 18:58
Уругвай показывает футбол, а пуйловские мячегонялы - понты. Вот и всё. что возможно.
lom2011 25 июня 2018 | 19:08
Просто сборная Уругвая сильнее сборной Путина. Нет здесь никаких секретов.
Сборная Путина играла грубо, прямолинейно. Дзюба был сегодня неуклюж, нерасторопен, продолжал толкать руками, хватать соперников за майки.
Но в этом матче больше всего запомнились футбольные комментаторы Первого телеканала. Вы сами слышали, что они несли. Вероятно, это они выиграли матч, не уругвайцы.