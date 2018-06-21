В Санкт-Петербурге после перекрытия улицы рядом с фанзоной, где транслируется матч Россия-Уругвай, началась давка

В Санкт-Петербурге вследствие перекрытия силовиками улицы рядом с фанзоной, в которой транслируется футбольный матч группового этапа чемпионата мира Россия-Уругвай, начались давка и потасовки. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала корреспондент «Эха Петербурга» Ирина Ананина.

Она отметила, что силовики перекрыли проход на перекрестке с Итальянской улицей, в результате чего большая часть болельщиков не смогли попасть в фанзону. Несмотря на увещевания трех сотрудников ОМОН, толпа начала штурмовать ограждение, что вызвало сильную давку.

«Люди начали бить друг друга, толкаться, хватать за ноги, ставить подножки, пинать в спину и просто прорываться вперед. Так как впереди стояло всего три омоновца, они не смогли сдержать натиск и несколько десятков человек прорвались, <...> и побежали к самой фанзоне», — сказала Ананина.

Она также сообщила, что на момент начала матча фанзона была заполнена только на треть, поскольку значительная часть болельщиков не смогла туда попасть.

Сегодня в 17:00 в рамках Чемпионата мира по футболу начался матч Россия-Уругвай. Прежде сборная России дважды одержала победу в матчах группового этапа с Саудовской Аравией и Египтом.