Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры

Окончательное решение о том, в какой стране жить после ухода, будет принято в течение нескольких лет, сказала Дарья Домрачева.

«Все время после окончания сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и совмещать это все с профессиональной спортивной карьерой одновременно. К сожалению, я не нашла оптимального решения, которое позволило бы совмещать эти две важных области жизни для меня. Это решение для меня обдуманное и, конечно же, нелегкое, но я завершаю свою спортивную карьеру».

Дарья Домрачева – единственная в истории четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону. Она замужем за восьмикратным чемпионом, норвежцем Уле-Эйнаром Бьёрндаленом.