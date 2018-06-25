Сотрудники московских больниц начнут посещать курсы врачебной этики

Об этом сообщается на сайте мэра. Специалистов научат правильно вести диалог с пациентами.

Для комплексного решения проблем в общении врачей с пациентами практику необходимо постоянно отслеживать. Об этом сказал ТАСС президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.

«Лояльность состоит из четырех параметров — доброжелательность, законность, этика и профессионализм. Несоблюдение хотя бы одного из них вызывает конфликт. Около 90% всех конфликтов в здравоохранении — это как раз неумение общаться с пациентом и непроявление лояльности. Извините, люди самоубийствами заканчивают жизнь после общения с врачами, если неправильно поговорил. Ключевое слово — доброжелательность, желание добра. Если врач подходит к пациенту без желания добра, у них уже конфликт. На самом деле ситуация выглядит несложно, но просто этим нужно заниматься. Должен быть последующий контроль, система должна быть в эволюции. Учреждение должно сказать «да», что мы являемся участниками этой программы».

Первыми на курсы отправятся сотрудники приемного отделения НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Занятия начнутся в сентябре.