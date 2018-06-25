Только треть школьников от 14 до 17 лет твердо определились с выбором будущей профессии
Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ. Более половины опрошенных заявили, что рассматривают несколько специальностей, но окончательного решения у них нет.
Школам необходимо больше уделять внимания профориентации учеников, — утверждает сотрудник центра Людмила Спиридонова. Согласно исследованию, совсем не знают, что будут делать дальше, 15% опрошенных школьников.
Уровень знаний абитуриентов существенно снизился за последние годы, — так считает ректор МГУ Виктор Садовничий. В качестве примера он привел математику — с мехмата вуза на первом курсе отчисляют 30-40 человек.
Кстати, интенсивность подачи заявление в МГУ в этом году выше, чем в прошлом. Прием документов заканчивается 10 июля.
Комментарии2
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max3446 25 июня 2018 | 18:35
главное вычислить среди школьников боевиков ничтожества наврального и иных либреоидных оппозиционеров и поставить на них крест: запретить работодателям брать их на работу, а вузы на обучение. они да и все должны понимать, связался с мутантом с 46 размером ноги, ты уже не полноправный член общества
estamp 25 июня 2018 | 19:03
На самом деле это довольно много.
Вспомните себя. Многие ли в 14-15 и даже 16 лет ТОЧНО определились.
Более того, это даже нормально.
Скорее всего ненормально когда подросток в 14 лет ТОЧНО определился. Это скорее говорит или о навязанном мнении или об узком кругозоре. Типа большинство мальчиков закрытых военных городков точно знают, что будут военными. Но они просто не представляют иной карьеры.