Только треть школьников от 14 до 17 лет твердо определились с выбором будущей профессии

Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ. Более половины опрошенных заявили, что рассматривают несколько специальностей, но окончательного решения у них нет.

Школам необходимо больше уделять внимания профориентации учеников, — утверждает сотрудник центра Людмила Спиридонова. Согласно исследованию, совсем не знают, что будут делать дальше, 15% опрошенных школьников.

Уровень знаний абитуриентов существенно снизился за последние годы, — так считает ректор МГУ Виктор Садовничий. В качестве примера он привел математику — с мехмата вуза на первом курсе отчисляют 30-40 человек.

Кстати, интенсивность подачи заявление в МГУ в этом году выше, чем в прошлом. Прием документов заканчивается 10 июля.