Компании «Аэрофлот» не хватает пилотов

Авиаперевозчик уже не первый год пытается сократить дефицит командиров воздушных судов.

Летный состав крупнейшего российского авиаперевозчика не до конца укомплектован. Как рассказал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, сейчас компании не хватает свыше шести десятков пилотов. По его словам, дефицит касается командиров экипажа так называемых узкофюзеляжных самолетов. При этом стоит отметить, что подавляющее большинство в парке перевозчика составляют именно такие воздушные суда – Airbus A330 и A321, а также Boeing B737.

Нехватка пилотов в отрасли наблюдается с 2014 года. Тогда для решения проблемы Минтранс разрешил российским авиакомпаниям привлекать летчиков из-за рубежа. Однако эта мера оказалась не очень действенной – рассказал «Эху Москвы» член правления Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов Леонид Кошелев.

Массовый отток российских пилотов за рубеж и конкретно в Азию начался в прошлом году. Это объяснялось гораздо более высоким уровнем зарплат. В частности в Китае, командир воздушного судна в валютном эквиваленте мог заработать в полтора-два раза больше, чем на родине. Чтобы бороться с оттоком специалистов, «Аэрофлот» ввел подъемные выплаты при трудоустройстве: для КВС – 650 тысяч рублей, а для вторых пилотов – 350 тысяч. По словам Савельева, в ближайшее время авиаперевозчик не планирует повышать зарплаты летному составу, так как постоянно участвовать в этой гонке компания не может. Тем не менее он отметил, что дефицит пилотов со временем удалось существенно сократить. Полностью устранить нехватку кадров «Аэрофлот» намерен к концу года.

В парке «Аэрофлота» числится более 230 самолетов, в компании работают свыше тысячи командиров воздушных судов.