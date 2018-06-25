Власти Ставрополья уничтожили тираж районной газеты из-за материала про пенсионную реформу

По данным местных СМИ, это было сделано из опасения жесткой реакции населения на повышение пенсионного возраста.

«Настойчивая рекомендация» правительства Ставрополья не писать про пенсионную реформу прозвучала на общем собрании редакторов районных газет. Редактор издания «Благодарненские вести» заявил, что их статья на эту тему уже ушла в тираж. После этого весь выпуск решено было снять, а вместо него выпустили точно такой же, но без статьи, вызвавшей недовольство. О цензуре местному порталу NewsTracker рассказал источник в правительстве края. По его словам, власти пытаются контролировать печатную прессу, понимая, что с интернет-СМИ это не сработает. Между тем, для жителей сел именно районные издания часто остаются единственным источником информации. По утверждению собеседника издания, тактика полной зачистки печатных СМИ и запрет на упоминание пенсионной реформы инициированы именно на краевом уровне.

О повышении пенсионного возраста было объявлено около двух недель назад. Согласно предложению правительства, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63. Увеличивать возраст планируется постепенно вплоть до 2034 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что власти не исключают масштабных протестов в связи с повышением пенсионного возраста. После объявления о реформе рейтинг президента Путина и премьера Медведева снизился на несколько процентов.

Средняя пенсия в следующем году составит 15 тысяч рублей, — обещает министр труда Максим Топилин. В интервью Известиям он подчеркнул, что это будет следствием повышения пенсионного возраста. Министр подчеркнул, что дефицита рабочих мест не будет. Законопроект о повышении пенсионного возраста уже внесен в Госдуму.

Владимир Путин не очень озабочен понижением своего рейтинга на фоне обсуждения пенсионной реформы – об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Последние соцопросы показывают, что рейтинг Владимира путина снизился на несколько процентов.

Заявление Дмитрия Пескова о том, что президенту безразличен его рейтинг, показывает отношение администрации к населению. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал редактор отдела «Политика» Новой газеты Кирилл Мартынов. В западных СМИ есть много положительных отзывов о Чемпионате мира, и наша власть использует их как алиби, чтобы прикрыть непопулярные решения, добавил Кирилл Мартынов.