Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Алексею Навальному по делу Кировлеса на один год

Кроме того, он обязал оппозиционера являться на учёт в полицию четыре раза в месяц.

Все заседание Навальный оставался без своего адвоката Ольги Михайловой: по словам оппозиционера, она не пришла из-за болезни. Навальный из-за этого попросил перенести заседание на 2 июля, однако судья отказала ему в этом, несмотря на предоставленную копию медицинской справки и поддержку прокурора. По ее мнению, Навальный не предоставил доказательств того, что у него есть соглашение с Михайловой. Одновременно суд назначил политику адвоката по назначению Лидию Маликову, с чем он категорически не согласился. По словам оппозиционера, назначение дублёра является нарушением закона. Кроме того, Навальный достаточно резко обвинил суд в предвзятости: по его мнению, адвокат по назначению Маликова зашла в зал через совещательную комнату, и может быть заинтересована в исходе. В какой-то момент все переросло в перепалку, и Навальный решил не вставать перед судьей во время общения с ней. Это ему, кстати, разрешили. Во время своих возражений оппозиционер сказал, что весь процесс против него политизирован.

Адвокат Маликова, несмотря на реакцию Навального, поддерживала все его ходатайства — и о том, чтобы перенести заседание, и о том, чтобы прервать заседание на 2 часа и привезти документы, подтверждающие соглашение Навального с Михайловой. Маликова поддержала даже свой отвод, который, как и предыдущие ходатайства, не был удовлетворен. Однако когда она стала выступать по сути дела, политик все равно не давал ей говорить.

Напомним, по делу Кировлеса после нескольких пересмотров Навальный получил пять лет условного срока.

По решению суда испытательный срок Навальному по делу Кировлеса продлен до июля 2019 года.