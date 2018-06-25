Верховный суд Чечни провел два заседания по делу правозащитника Оюба Титиева

В обоих случаях решения были вынесены не в его пользу. Подробности рассказал Эху глава Совета правозащитного центра Мемориал Александр Черкасов.Судебные заседания продолжатся завтра.

Напомним, — Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Он утверждает, что их ему подбросили в машину.