Верховный суд Чечни провел два заседания по делу правозащитника Оюба Титиева
В обоих случаях решения были вынесены не в его пользу. Подробности рассказал Эху глава Совета правозащитного центра Мемориал Александр Черкасов.Судебные заседания продолжатся завтра.
Напомним, — Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Он утверждает, что их ему подбросили в машину.
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