Бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию
По некоторым данным, это произошло ночью. Где именно он будет отбывать наказание, пока не уточняется.
Об этом в эфире РБК рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
Перед отправкой в колонию Белых был обследован врачами. Состояние его здоровья по-прежнему вызывает опасения, — подтвердил «Эху Москвы» его адвокат Андрей Грохотов.
Бывший губернатор Кировской области был приговорен к 8 годам колонии строгого режима, его признали виновным в получении взяток в крупном размере. Свою вину Белых не признает.
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