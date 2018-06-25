Суд вынес первый приговор по делу о подготовке теракта в Казанском соборе

Мужчину осудили за недоносительство.

Шамиля Омаргаджиева обвиняли по двум статьям: первая — незаконное хранение оружия, у него в квартире нашли автомат Калашникова, вторая – несообщение о преступлении. По данным следствия Омаргаджиев неоднократно встречался с главным фигурантом дела о подготовке теракта в Казанском соборе с 18-ти летним петербуржцем Евгением Ефимовым. Вместе они обсуждали возможности нападения с ножом на горожан, на военных и полицейских, а также подрыв Казанского. Омаргаджиев признал свою вину, а именно то, что он сознательно решил не сообщать о готовящихся нападениях, силовики узнали о них сами и успели предотвратить. Пушкинский районный суд приговорил его 2, 5 годам тюрьмы и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Внезапное признание вины удивило даже адвоката осужденного Леонида Крикуна.

Впрочем бывший адвокат другого фигуранта этого дела, Максима Камакина, объяснил почему обвиняемые стали признавать свою вину.

Вопросы к действиям силовиков при расследовании терактов возникли и у защитников подозреваемых по делу о взрыве в метро 3-его апреля прошлого года. Несколько человек рассказали как оперативники подкинули им взрывчатку и оружие а также делали так чтобы следы ДНК задержанных оказывались на бомбах и проводах.

По уголовному кодексу за недонесение, виновным грозят штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до года.