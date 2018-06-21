Турецкая оппозиция признала результаты президентских выборов

Главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана, Мухаррем Индже заявил, что будет продолжать борьбу до того момента, пока Турция не станет «страной для каждого». Он также призвал Эрдогана быть президентом всех граждан.

Действующий президент получил более 52% голосов, Индже набрал около 31%. В свою очередь, Эрдоган сказал, что выполнит все данные в ходе предвыборной кампании обещания. Эрдоган, в частности, пообещал бороться с террористическими группировками.

Владимир Путин уже поздравил президента Турции с переизбранием. В Кремле отметили большой политический авторитет Эрдогана, который позволил ему одержать победу на выборах.

Победа Эрдогана на выборах была ожидаемой с учетом мощной поддержки со стороны крупнейших СМИ Турции – сказал «Эху Москвы» директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.

Победа Эрдогана была предсказуемой, — считает политолог Владимир Аватков. Владимир Аватков уверен, что теперь Турция отойдет от прозападной политики, которая была ей свойственная в последние годы.

Победа Эрдогана, безусловно, выгодна российским властям, — сказал в эфире «Эха» политический обозреватель Роберт Устян.