Судья в Уфе обвела свой стол кругом из белого порошка

Участники заседания утверждают, что это соль. Однако причин таких действий судьи они объяснить не могут. Как пишет сайт «ПроУфу», судья Наиля Идиатова сейчас рассматривает дело об экспертизе питьевой воды. Теперь ряд участников процесса намерен подать ходатайство о психиатрической экспертизе председательствующей.