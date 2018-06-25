Судья в Уфе обвела свой стол кругом из белого порошка
Участники заседания утверждают, что это соль. Однако причин таких действий судьи они объяснить не могут. Как пишет сайт «ПроУфу», судья Наиля Идиатова сейчас рассматривает дело об экспертизе питьевой воды. Теперь ряд участников процесса намерен подать ходатайство о психиатрической экспертизе председательствующей.
Комментарии11
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nitsahon 25 июня 2018 | 17:35
Башкирский меловой круг?! ах ну да... судья -скорее всего - не читала и не смотрела Брехта...
tks 25 июня 2018 | 17:36
Неужто кокс из Аргентины??!
nns33 25 июня 2018 | 17:42
tks: Адекватность судьи под большим вопросом.
vinibi_ 25 июня 2018 | 17:46
nns33: Я бы уточнил и добавил-адекватность всего российского путинского" правосудия" под большим вопросом!!!
vasyakirin 25 июня 2018 | 17:51
vinibi_: еще точнее- всего путинского...
tks 25 июня 2018 | 17:47
nns33: Тут 2 версии:
1. Случился передоз.
Перепутала обводы: хотела "обвести вокруг пальца", а получилось "обвела вокруг стола".
А может вообще, в хоккей играла, там тоже обводки есть... да бес её знает!!
aallttoo 25 июня 2018 | 17:49
nns33: Даладно. Какие тут уже вопросы. Вопросов тут уже нету
platonnekafrin 25 июня 2018 | 17:41
В ответ надо мелом круги вокруг себя образовывать и креститься, а не на помощь докторишек кликать. Поймите, пока кляузы писать будете, Председателю уфимского суда черти веки поднимут! Там у них в правосудии нечисти страсть сколько водится! А судья чего, она просто осторожная, а не помешанная.
gwon 25 июня 2018 | 17:42
Так это от нечистой силы. Все правильно сделала.
andre_klimov 25 июня 2018 | 17:47
М-да... Тот случай, когда фамилия уже кажется не просто фамилией...
midnightblues 25 июня 2018 | 17:48
Это шоб бендеровцы с Кровавым Пастором не добрались