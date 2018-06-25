Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов, находясь в СИЗО, воткнул себе в живот ручку
Это произошло еще на прошлой неделе, незадолго до того, как суд должен был рассмотреть вопрос о продлении ему ареста. Как пишет «Медиазона», Валов пошел на крайние меры после того, как сотрудники изолятора проигнорировали просьбу вызвать «скорую помощь». У арестованного, который ранее объявил голодовку, упало давление и уровень сахара в крови, — рассказал один из адвокатов.
Валова обвиняют в вымогательстве у депутата Госдумы. Он вины не признаёт.
Комментарии6
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oneoretwo 25 июня 2018 | 17:35
...это ж как надо довести человека, чтобы он себе...
...фашизм шагает по стране, с флагами в переди - нквд...
vinibi_ 25 июня 2018 | 17:36
oneoretwo: Где гарантии, что это он сам воткнул себе ручку в живот???
blinorozhiy_chmo 25 июня 2018 | 17:49
Он похоже идиот из разряда Великомученника Акциониста-клоуна Яйцеприколачивателя Павленского. Так ведь?
lord21 25 июня 2018 | 17:53
ага, а после смерти у него будет паяльник в попе и записка от него, что это его последняя воля.
vasyakirin 25 июня 2018 | 17:54
Умеют и хотят люди выживать...
benny_point 25 июня 2018 | 17:56
Вначале втыкал себе ручку в анальную дырку, а потом решил воткнуть её в живот - однако он не только педераст, но и мазохист!