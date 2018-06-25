Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов, находясь в СИЗО, воткнул себе в живот ручку

Это произошло еще на прошлой неделе, незадолго до того, как суд должен был рассмотреть вопрос о продлении ему ареста. Как пишет «Медиазона», Валов пошел на крайние меры после того, как сотрудники изолятора проигнорировали просьбу вызвать «скорую помощь». У арестованного, который ранее объявил голодовку, упало давление и уровень сахара в крови, — рассказал один из адвокатов.

Валова обвиняют в вымогательстве у депутата Госдумы. Он вины не признаёт.