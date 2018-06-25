Мэрия Петербурга отозвала согласование митинга против повышения пенсионного возраста
Акция должна пройти в среду в центре города. Ее организует местное отделение КПРФ. Как рассказали в партии «Фонтанке», чиновники назвали несколько поводов для отказа. Здесь и озеленительные работы в саду Чернышевского, где запланирован митинг, и нехватка полицейских для охраны порядка.
Комментарии6
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tks 25 июня 2018 | 17:38
Слово дал - слово взял! Как это скрепануто, как это по-путински! Работники питерской мэрии - вот истинные, настоящие хозяева своим словам!
luger_max_otto 25 июня 2018 | 17:54
Ну да, на Конституцию путинская шваль кладет. Но дело в том, что долго дурить многих не получится.
valkuz7 25 июня 2018 | 17:43
Во всем виновата сборная Уругвая по футболу. Совсем испортила пенсионерам настроение, нечего в таком состоянии митинговать.
prusol 25 июня 2018 | 17:55
valkuz7: А мне, действительно, искренне жаль, что Российская команда проигрывает.
platonnekafrin 25 июня 2018 | 17:47
Озеленительные работы - это главное! Без них овощ не зеленый, а сразу тухлый получается - труха да гниль затратная. Короче, не бодрый шестидесятипятилетний огурец.
prusol 25 июня 2018 | 17:49
Не может никакая мэрия ни "согласовывать", ни "отзывать". Это какая-то непонятная игра с Законом.