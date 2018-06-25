Мэрия Петербурга отозвала согласование митинга против повышения пенсионного возраста

Акция должна пройти в среду в центре города. Ее организует местное отделение КПРФ. Как рассказали в партии «Фонтанке», чиновники назвали несколько поводов для отказа. Здесь и озеленительные работы в саду Чернышевского, где запланирован митинг, и нехватка полицейских для охраны порядка.