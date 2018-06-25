Уругвай открыл счет в матче со сборной России
Встреча в рамках третьего тура группового этапа проходит в Самаре. Луис Суарес забил гол на 10-й минуте встречи после назначенного в ворота российской сборной штрафного. Спустя чуть более 10-ти минут второй мяч в ворота россиян закатил Диего Лаксальт.
Второй матч группы проходит сейчас в Волгограде. Там встречаются аутсайдеры: сборные Саудовской Аравии и Египта. Счет сейчас 1:0 в пользу Египта. И это второй гол Мохамеда Салаха.
Комментарии41
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sokal123 25 июня 2018 | 17:27
Хорошо ,что Путин забавляется с Кабаевой и работает одновременно с документами а то бы пахан огорчился бы.
mozhem_povtorit 25 июня 2018 | 17:29
Ну вот наконец узнаю нашу сборную! Но вот я не знал что матч уже начался, потому что на официальном портале welcome2018.com (!!!) указано 18:00 как время начала))) Рашка)))
asokol 25 июня 2018 | 17:31
Мне очень нравится репортаж по Первому аналу. Звучит исключительно "молодцы, отлично, прекрасно, здорово, лучшие...". В адрес сборной России, естественно.
estate_photo 25 июня 2018 | 17:48
asokol: При том, что кролики уже спеклись :-(
johnbmw Евгений Большаков 25 июня 2018 | 17:31
ну вот и кончилось российское футбольное ЧУДО?????
captainobvious 25 июня 2018 | 17:34
johnbmw: дождались таки? ))
testmeter 25 июня 2018 | 17:37
captainobvious: Да нет. Чудо еще впереди, когда появятся результаты допинг-проб, когда выяснятся обстоятельства первых двух побед и того, каким образом формировалась эта странная Группа А
johnbmw Евгений Большаков 25 июня 2018 | 17:39
captainobvious: лично мне, как математику, любой процесс базирующийся на Случайности глубоко неинтересен :-)))))
danko1 25 июня 2018 | 17:46
johnbmw: Случайностей, как говорится, не бывает.
А то, что Россия всегда попадает в самую слабую группу, это закономерность.
Да и с Платини, который десятки раз приезжал в Москву, которому Путин подарил дворец во Франции, хотя сначала хотел в Монте-Карло, коррупцией за 3 версты несет.
mmm_333 25 июня 2018 | 17:41
johnbmw: а оно начиналось?
johnbmw Евгений Большаков 25 июня 2018 | 17:44
mmm_333: сразу возникает вопрос: "а каким таким образом мы попали в группу с двумя арабскими командами?" ....
danko1 25 июня 2018 | 17:52
johnbmw: Мне тут на сайте еще давно объяснили, что это делается элементарно, когда нужные шары холоднее остальных.
vla7815 25 июня 2018 | 17:43
johnbmw: //// ну вот и кончилось российское футбольное ЧУДО????? ////
А что ??? Чудо было что ли ???? у слабых выигрывать это чудо ???? Это не чудо. Это стиль вовы питерского. Давить тех кто слабее под вопли, что "Мы великие ".
vis_a_vis 25 июня 2018 | 17:50
\\ Спустя чуть более 10-ти минут второй мяч в ворота россиян закатил Диего Лаксальт. //
Да, это вам не Саудовская Аравия...
mozhem_povtorit 25 июня 2018 | 17:37
mozhem_povtorit: Поправлюсь. Там видимо по самарскому времени, суки могли бы и написать по-русски вместо UTC+4:00.
joseph_gebbels 25 июня 2018 | 17:50
mozhem_povtorit: Баран ты тупой! Там САМАРСКОЕ время указано +4 от Гринвича. А Москва +3.
kanym 25 июня 2018 | 17:54
mozhem_povtorit: "... Ну вот наконец узнаю нашу сборную! ..."
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Не соглашусь, просто вот и начинается ЧМ-2018 для рашки-говняшки (цитата не моя, а цельного министра КУЛЬТУРЫ).
nik213 25 июня 2018 | 17:51
sokal123: Наоборот! Работает плешивый с кабаевой, а забавляется с документами.
lager23 25 июня 2018 | 17:51
sokal123: старик давно перестал с ней жить, эта матрёшка ему опостылела как и всё вокруг.Володя нацелен на «прорыв»!
dedmoroz 25 июня 2018 | 17:28
Похоже барин точно не прилетит.
honduras_na_colime 25 июня 2018 | 17:32
dedmoroz: Барин проплатил жеребьёвку, которая создала беспрецедентную по слабости говногруппу, а также за первые 2 матча с говнокомандами.
Уругвайцев покупать смысла не было, да и отношением к футболу в этой стране можно было и спалиться, как с мочеолимпиадой.
Вот потому российская сбродная в этом матче играет так, как может.
vilingrad 25 июня 2018 | 17:29
Вот и кончилась сказка. А проблемы с пенсиями и налогами- нет:)
andreyoo 25 июня 2018 | 17:31
vilingrad: Вот и кончилась сказка. А проблемы с пенсиями и налогами- нет:)
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У вас этот пост был заготовлен еще с С.Аравии? А еще полтора часа не терпелось уже?
johnbmw Евгений Большаков 25 июня 2018 | 17:34
andreyoo: полагаете ЧУДО возможно???? :-))))
honduras_na_colime 25 июня 2018 | 17:43
andreyoo: //У вас этот пост был заготовлен еще с С.Аравии? //
Важно, что у Куйла была заготовлена ещё жеребьёвка, создавшая говногруппу.
Кстати, после диких побед над говносоперниками я писал в каментах, что с Уругваем как раз всё честно, т.к. их как-то нагибать или подкупать было бессмысленно и даже стрёмно.
Всё подтверждается.
Учи матчасть, болельщик лидера говногруппы.
johnbmw Евгений Большаков 25 июня 2018 | 17:49
honduras_na_colime: ВСЁ ТАК! ... как бы это ни было Печально ...
captainobvious 25 июня 2018 | 17:31
ну, хоть какие-то позитивные новости для 85% аудитории Эха )))
johnbmw Евгений Большаков 25 июня 2018 | 17:33
captainobvious: оставьте свои Эротические фантазии ...
vinibi_ 25 июня 2018 | 17:40
johnbmw: Не оставит- этому холую пригожинскому все его псевдопатриотические высеры оплачиваются!!!
iulik_eu 25 июня 2018 | 17:34
Надо было у себя нашего Додона оставить (так называемого президента Молдовы). И Вам хорошо (в первом матче Россия выйграла 5-0), а нам еще лучше!!!!!
testmeter 25 июня 2018 | 17:35
Уругвай, Уругвай
Говнорашу обыграй!
hiryrg 25 июня 2018 | 17:37
Ми фсе болеем до победьново коньца!
max3446 25 июня 2018 | 17:40
Власти образования 404 (некогда Украина) заявили, что «довели страну до обнищания»
Депутат Рады Вадим Рабинович — ведущий авторской передачи на украинском телевидении — заявил, что украинские власти «довели страну до обнищания».
Он посетовал на то, что этим летом «две трети» граждан страны впервые не планируют отпуск вообще.
Рабинович заявил, что «такого не было даже» при «обхаянном» властями Украины коммунизме.
na555 25 июня 2018 | 17:42
Уругвайцы тоже оказались русофобами.
busybackson 25 июня 2018 | 17:44
Это не сборная России, нас там нет, а такие футболки можно купить в любом воентор… тьфу, спортивном магазине.
andre_klimov 25 июня 2018 | 17:44
"Уругвай открыл счет в матче со сборной России
Счет 1:0.."
Этот заголовок ни у кого не вызывает никаких лишних эмоций
"Уругвай открыл счет в матче со сборной России
Счет 2:0.."
Шта?... Уругвайцы умудряются открывать счёт дуплями? Или новостникам неплохо было бы оторваться от телевизора и посмотреть, что они делают с лентой новостей?
b0rts0v 25 июня 2018 | 17:46
#РоссияУругвай А где Ъ!!!!!!!! все "патриоты в кокошниках????!! че ОНЕ там заткнулись.......в Самаре
fantforbarbi 25 июня 2018 | 17:51
Бесят комментаторы…. Просто бесят. Уж говорите то что видите.... Шансы типа еще есть и будут....0-2 после 1 тайма и красная карточка. Сейчас Черчесов напихает и игроки со сверкающими глазами затопчут нафиг Уругвай. Ага....
riots 25 июня 2018 | 17:54
Ну хоть так обозначили свой уровень . Большего с них никто и не потребует.
И это ещё допинг-тесты впереди.
venmud 25 июня 2018 | 17:54
"Дзюба молодец...обязательно нужно забить до перерыва...обязателоьно нужно провести атаку, которая закончится ударом...маленький офсайд все-таки был...хорошая была атака, перспективная."
gluhoy2250 25 июня 2018 | 17:55
Ну вот на конец то у мрази праздник, у Путина не хватило денег Уругвай купить.
Мразь--Олей, олей!Будьте счастливы.....