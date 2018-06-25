"Уругвай открыл счет в матче со сборной России

Встреча в рамках третьего тура группового этапа проходит в Самаре. Луис Суарес забил гол на 10-й минуте встречи после назначенного в ворота российской сборной штрафного. Спустя чуть более 10-ти минут второй мяч в ворота россиян закатил Диего Лаксальт.

Второй матч группы проходит сейчас в Волгограде. Там встречаются аутсайдеры: сборные Саудовской Аравии и Египта. Счет сейчас 1:0 в пользу Египта. И это второй гол Мохамеда Салаха.