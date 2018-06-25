Сборная Уругвая открыла счет в матче со сборной России
Сборная Уругвая открыла счет в матче со сборной России. Счет 1:0. Матч проходит в Самаре.
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Сборная Уругвая открыла счет в матче со сборной России. Счет 1:0. Матч проходит в Самаре.
Комментарии17
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huyt 25 июня 2018 | 17:13
Этот счёт 1:0 так и может остаться до конца матча. Сегодня в этом матче решится с кем будет играть сборная России в 1/8 финала- с Испанией или в Португалией. Если сборная Россия займёт 2-е место в группе "А" ,то будет играть с Испанией.
mozhem_povtorit 25 июня 2018 | 17:26
huyt: ГОООООООООООООООООООООООЛ! УУУУУУУРРРРРАААААА! 2:0!
А я кстати и не знал что матч уже начался, потому что на официальном портале welcome2018.com (!!!) указано 18:00 как время начала))) Рашка)))
danko1 25 июня 2018 | 17:29
huyt: Уже 2:0. И чуть 3-ий гол нам не забили.
Игры в поддавки закончились.
max3446 25 июня 2018 | 17:36
danko1: mozhem_povtorit: каклы, проверьтесь, вы вероятнее всего больны туберкулезом, который уже не излечим на вашем образовании 404 (некогда Украина)
putin_itogy 25 июня 2018 | 17:14
Мажорики, комментаторы, а вы что молчите когда,
Гоооооооол закатывают в ворота...?
И орёте как будто вам яйца прищемили, когда Акинфеев не попадает в ворота...
Я вас чёто не понимаю..))
nemez1 25 июня 2018 | 17:17
не важно, как закончится игра, в любом случае для российской команды путь на вылет.
hiryrg 25 июня 2018 | 17:17
Ми фсе болеем!
max3446 25 июня 2018 | 17:20
Образование 404 (некогда Украина) находится на лидирующих местах в Европе по заболеваемости туберкулёзом.
Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети.
Она признала, что эпидемия туберкулёза является серьезной проблемой для системы здравоохранения «незалежной».
По словам Супрун, каждый четвертый случай туберкулёза на Украине не поддается лечению даже самыми эффективными препаратами.
«Почти каждый четвертый случай туберкулёза в Украине — это мультирезистентный туберкулёз (МРТБ). То есть такой, который не поддается лечению очень эффективными противотуберкулёзными препаратами.
По количеству больных с такой формой туберкулёза мы являемся одним из мировых лидеров», — уточнила Супрун.
matsuvi 25 июня 2018 | 17:26
max3446: Идиот, причем тут Украина.
b522 25 июня 2018 | 17:28
max3446: Ну у вас точно"Бандера головного мозга" Заболевания присущи только россиянам. Один придурок ненавидел евреев, другой, другой ненавидит украинцев. Один плохо кончил...
supostat 25 июня 2018 | 17:24
Давай, Уругвай, мочи проклятых имперцев!
lager23 25 июня 2018 | 17:25
Как только комментаторы начинают восторженно нахваливать нашу сборную всё происходит с точностью до наоборот!!!!
b522 25 июня 2018 | 17:26
Уже 0-2... Да, это Уругвай, а не сборная погонщиков верблюдов.
vla7815 25 июня 2018 | 17:26
Уже 2:0. Ну, где там вова питерский со своей надменной физиономией ?????? Это ему не над слабыми издеваться, блин.
max3446 25 июня 2018 | 17:33
vla7815: b522: putin_itogy: каклы, проверьтесь, вы вероятнее всего больны туберкулезом, который уже не излечим на вашем образовании 404 (некогда Украина)
putin_itogy 25 июня 2018 | 17:27
Не..ну вы чё, мажорики..?
Вы комментировать взялись, или там сидите дауншифтингом занимаетесь..
Я от вас не понимаю, был Гоооооооооол,
или не был..
Мяч в воротах, А КОММЕНТАТОРЫ МОЛЧАТ!!!
вы что, мальчики, "безупречные" что-ли...? Из Игры престолов.
Говорить надо в микрофон.
Что ЗАБИТ ГОООООЛ.
Не надо молчать, мальчики.
вы из Москвы, ?
joseph_gebbels 25 июня 2018 | 17:39
putin_itogy: наушники в разъём воткни. Тогда и звук появится.