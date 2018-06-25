Знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила об окончании карьеры

Решение четырехкратной олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира, мягко говоря удивило. Домрачевой всего 31 год. Для биатлона это возраст расцвета, тем не менее, она сказала, что обдумала свой шаг, хотя он был для нее нелегким. Странным представляется еще и то, что полтора года назад Домрачева вернулась сразу после рождения ребенка и вернулась успешно, сенсационно выиграв золото в эстафете на играх в Пхенчханею. Фактически белорусская биатлонистка уходит вслед за своим мужем – великим норвежцем Улле-Эйнар Бьорндаленом, который завершил карьеру, не сумев отобраться на Олимпиаду в Корее. Исключений для него не сделала ни родная федерация, ни МОК, но Бьорндалену уже за сорок, а его жена, как считают эксперты, вполне могла бы приносить результаты до Игр в Пхенчхане.

Домрачева родилась в Минске, но в четыре года семья переехала на российский север, где она и начинала свою карьеру.