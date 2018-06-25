Симоновский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство о продлении испытательного срока Алексею Навальному

Политик был приговорен к 5-ти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса». Испытательный срок должен закончиться в августе.

Между тем, как написал в своем Твиттере сам Навальный, его адвокат сегодня отсутствует по причине болезни, в связи с чем он просил суд перенести слушание. Однако судья Светлана Туманова потребовала продолжить рассмотрение дела с назначенным ею адвокатом. Навальный добавил, что государственный защитник сама хотела покинуть зал, в котором она оказалась еще до начала заседания, причем дверь была закрыта на ключ.