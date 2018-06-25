Симоновский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство о продлении испытательного срока Алексею Навальному
Политик был приговорен к 5-ти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса». Испытательный срок должен закончиться в августе.
Между тем, как написал в своем Твиттере сам Навальный, его адвокат сегодня отсутствует по причине болезни, в связи с чем он просил суд перенести слушание. Однако судья Светлана Туманова потребовала продолжить рассмотрение дела с назначенным ею адвокатом. Навальный добавил, что государственный защитник сама хотела покинуть зал, в котором она оказалась еще до начала заседания, причем дверь была закрыта на ключ.
Комментарии6
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max3446 25 июня 2018 | 17:06
я от лица всего мирового цивилизованного сообщества ходатайствую о замене ничтожеству навральному условного срока реальным,, на все 5 лет, ибо он своими действиями показывает что на путь исправления даже и не думает вставать
huyt 25 июня 2018 | 17:11
max3446: Ничтожества, причём самые конченые это те, кто работает у Пригожина и чирикает тут за 11.80.
max3446 25 июня 2018 | 17:22
huyt: вам сколько западные хозяева платят за свою бредовую писанину здесь? И да, ссылку на мой договор с Пригожиным
benny_point 25 июня 2018 | 17:17
Опять Анального имеют в его рабочий орган задний проход - откуда и произошла родословная клана педерастов Анальных.
prusol 25 июня 2018 | 17:35
Демонстрационное нарушение Закона. И неужели эта Туманова за это не ответит?
sborisych 25 июня 2018 | 17:43
адвокат (Навального) сегодня отсутствует по причине болезни, в связи с чем он просил суд перенести слушание. Однако судья Светлана Туманова потребовала продолжить рассмотрение дела с назначенным ею адвокатом.
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Circus vulgaris- и не иначе.