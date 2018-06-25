Карина Цуркан могла передавать за рубеж информацию о строительстве атомной электростанции в Турции
По некоторым данным, женщина была заключена под стражу по подозрению в шпионаже.
До прошлого года Карина Цуркан входила в совет директоров проектной компании «Аккую Нуклеар», которая отвечает за строительство АЭС на юге Турции – пишут РИА Новости, со ссылкой на осведомленный источник. Поэтому, вполне возможно, что информация о ходе проекта могла через Цуркан попасть к зарубежным спецслужбам – сказал собеседник агентства. В СМИ просочились и другие сведения о деталях дела. Так, по данным РБК Цуркан могла передавать информацию о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и Донбасс. Этим вопросом также занималась дочерняя компания «Интер РАО ЕС».
Арестованную якобы подозревают в работе на румынские спецслужбы. В суде подробности дела, в том числе и личность Цуркан не раскрывают, однако полная тезка подозреваемой является членом правления « Интер РАО ЕС».
Оперативники задержали Цуркан в середине июня. По некоторым данным, у арестованной есть паспорта сразу нескольких стран.
Комментарии6
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podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 17:05
Ясно только одно. Если пендогабон посылает шпионов, значит пытается нагадить странам, участвующим в проекте.
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 17:07
С понтом, у рашки какие-то собственные разработки быть могут. Сами ж всё украли и орут: держите вора.
novyrusich 25 июня 2018 | 17:08
Крайний случай идиотизма и даже не знаешь что и подумать о российских спецслужбах.
Что может быть секретного в строительстве атомной электростанции в Турции?
Турция, на минуточку, входит в НАТО.
Да и что секретного в гражданской электростанции?
какие там военные секреты?
hrzn877 25 июня 2018 | 17:44
novyrusich: Интересный вопрос - сокрее всего, секретными являются распилы бюджета на строительство...
oneoretwo 25 июня 2018 | 17:32
...чисто так по плешивому, по бандитски, значится, вырисовывается: вот замутили там молдаване с румынами сделать "на выход" плешивым "миротворцам" с проТчими, резонно полагая, что чем дальше от таких "миротворцев", тем меньше крови во всех смыслах этого слова...
далее - по схеме: забивают озерные стрелку и устраивают толковище, а для базара хорошо бы иметь какой козырек - вот барышню и взяли, а причина ареста могла быть любою...
aleko_1 Александр Королев 25 июня 2018 | 17:36
А могла и не передавать. Умора