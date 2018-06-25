Карина Цуркан могла передавать за рубеж информацию о строительстве атомной электростанции в Турции

По некоторым данным, женщина была заключена под стражу по подозрению в шпионаже.

До прошлого года Карина Цуркан входила в совет директоров проектной компании «Аккую Нуклеар», которая отвечает за строительство АЭС на юге Турции – пишут РИА Новости, со ссылкой на осведомленный источник. Поэтому, вполне возможно, что информация о ходе проекта могла через Цуркан попасть к зарубежным спецслужбам – сказал собеседник агентства. В СМИ просочились и другие сведения о деталях дела. Так, по данным РБК Цуркан могла передавать информацию о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и Донбасс. Этим вопросом также занималась дочерняя компания «Интер РАО ЕС».

Арестованную якобы подозревают в работе на румынские спецслужбы. В суде подробности дела, в том числе и личность Цуркан не раскрывают, однако полная тезка подозреваемой является членом правления « Интер РАО ЕС».

Оперативники задержали Цуркан в середине июня. По некоторым данным, у арестованной есть паспорта сразу нескольких стран.