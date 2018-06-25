В Чечне отрицают использование руководством республики египетского футболиста Мохамеда Салаха в политических целях
Как сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь чеченского руководителя Альви Каримов, спортсмен доволен тем приемом, который ему здесь оказали. Каримов добавил, что египетские футболисты предложили в будущем организовать товарищеский матч между сборной и местным клубом «Ахмат».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники утверждал, что Салах решил закончить карьеру в египетской сборной, так как недоволен тем, что произошло в Чечне. Он не хочет, чтобы его использовали в политических целях, — рассказал источник телеканала.
Комментарии3
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murad_manapov 25 июня 2018 | 17:07
коготок увяз - всей птичке пропасть
sborisych 25 июня 2018 | 17:28
В Чечне отрицают использование руководством республики египетского футболиста Мохамеда Салаха в политических целях
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Хе-хе, типа верю, верю.. А то я- до этого "отрицания" был уверен, что тут ведь так- всё, и всех- фтопку..
gwon 25 июня 2018 | 17:52
рамзан явно переоценивает свои возможности. Сомневаюсь, чтою сборная Египта приехала играть с Ахматом. Ну разве что по миллиону зеленых на нос каждому. Такой Рамзанчику по плечу. А если не хватит, то Кремлевский Аллах подкинет.