В Чечне отрицают использование руководством республики египетского футболиста Мохамеда Салаха в политических целях

Как сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь чеченского руководителя Альви Каримов, спортсмен доволен тем приемом, который ему здесь оказали. Каримов добавил, что египетские футболисты предложили в будущем организовать товарищеский матч между сборной и местным клубом «Ахмат».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники утверждал, что Салах решил закончить карьеру в египетской сборной, так как недоволен тем, что произошло в Чечне. Он не хочет, чтобы его использовали в политических целях, — рассказал источник телеканала.