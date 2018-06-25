Сразу два футбольных матча стартуют в эти минуты в рамках Чемпионата мира
На поле арены «Самара» вышли сборные России и Уругвая. Наша команда на этом первенстве одержала уже две победы в групповом этапе.
Одновременно с этим в Волгограде начинается встреча сборных Саудовской Аравии и Египта. Обе команды в своей группе являются аутсайдерами.
Комментарии7
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huyt 25 июня 2018 | 17:06
Уругвай просто так не сдастся. Счёт будет минимальный, а выйграть может в этом матче любая из двух команд.
noxepy_7_40_ 25 июня 2018 | 17:12
huyt: Же сюи уругваец?
putn_pnh 25 июня 2018 | 17:11
10 минута 1:0
putn_pnh 25 июня 2018 | 17:23
putn_pnh:
23 минута 2:0
neprostotak 25 июня 2018 | 17:11
Пуйло сказал, что не приедет — значит денег купить Уругвай не хватило. Всё потратил на Саудитов и Египет.
andreykravchenko 25 июня 2018 | 17:11
жаль на 10 минуте, а точнее 9=35 суарес забивает гол... траняляция орбита, по первому играть ещё 4 минуты до этого гола. параллельная реальность.
andreykravchenko 25 июня 2018 | 17:24
2:0