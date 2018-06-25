Сразу два футбольных матча стартуют в эти минуты в рамках Чемпионата мира

На поле арены «Самара» вышли сборные России и Уругвая. Наша команда на этом первенстве одержала уже две победы в групповом этапе.

Одновременно с этим в Волгограде начинается встреча сборных Саудовской Аравии и Египта. Обе команды в своей группе являются аутсайдерами.