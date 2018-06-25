Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру

Четырехкратная олимпийская чемпионка призналась, что решение оказалось нелегким. По окончании предыдущего сезона она пыталась найти компромисс, который позволил бы ей воспитывать ребенка и заниматься спортивной карьерой. Но это не удалось. Домрачева — единственная в истории спорта женщина, которой удалось завоевать четыре олимпийские золотые медали в биатлоне.