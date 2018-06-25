Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру
Четырехкратная олимпийская чемпионка призналась, что решение оказалось нелегким. По окончании предыдущего сезона она пыталась найти компромисс, который позволил бы ей воспитывать ребенка и заниматься спортивной карьерой. Но это не удалось. Домрачева — единственная в истории спорта женщина, которой удалось завоевать четыре олимпийские золотые медали в биатлоне.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sparky 25 июня 2018 | 17:08
Было всегда удивительно смотреть, как другие девушки бежали на лыжах, а Дарья плавно "плыла" и при этом обгоняла бегущих.
Счастья и успехов ей в "новой" жизни.