Число упоминаний Крыма, Донбасса и Украины уменьшилось на федеральных телеканалах

По словам экспертов, интерес к этим темам за последние 4 года упал в разы. Как пишет «КоммерсантЪ», пики упоминаемости приходятся, как правило, на различные годовщины. Некоторые специалисты считают, что эти темы ушли на второй план по вполне естественным причинам.