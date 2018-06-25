Число упоминаний Крыма, Донбасса и Украины уменьшилось на федеральных телеканалах
По словам экспертов, интерес к этим темам за последние 4 года упал в разы. Как пишет «КоммерсантЪ», пики упоминаемости приходятся, как правило, на различные годовщины. Некоторые специалисты считают, что эти темы ушли на второй план по вполне естественным причинам.
Комментарии23
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dorin1987 25 июня 2018 | 16:38
Жаль только, что мразь с гражданством РФ все еще продолжает шарашится в лугандоне, убивать украинцев и мародерствовать, как и няшмяш - все еще аннексирован...
shlevet 25 июня 2018 | 16:41
dorin1987: //...что мразь с гражданством РФ все еще...//
Что тебе мешает не шарится на сайте убийц украинцев, а пойти и защищать свою родину, либо лечь за неё в мать сыру землю?
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 16:46
Рашка - весьма гнусное образование, вызывающее брезгливость и отвращение. Эти макаки верещат и взвизгивают о том, что ящик покажет.
shlevet 25 июня 2018 | 16:52
pyco_mypucmo: //Рашка - весьма гнусное образование,...//
Идиотина, ты на сайте нашей страны зарабатываешь себе на скудный паек.
Так что это ты тупая макака, плюющая в колодец из которого пьет =)):-)
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 17:02
shlevet: не колодец, а выгребная яма.
novyrusich 25 июня 2018 | 17:01
shlevet: Дело в том, что многим уже эта вялотекущая война на окраине опостылела.
Люди, кроме абсолютно тупых идиотов, понимают, что она сосет соки из России и конца -края ей не видно и не будет.
Так и жить с этой войной до конца жизни.
Она и загонит Россию в гроб.
Хорошо постарались враги России втравив ее в эту безнадежную войну
В Приднестровье аналогичная хреновина уже 25 лет тянется, только без стрельбы и оно в 5 раз меньше, а значит в 5 раз дешевле обходится.
danko1 25 июня 2018 | 17:16
Не любит Путин экономикой заниматься, в которой полный тупица. дает даже по опросам ВЦИОМа, то следует ждать, что этот международный преступник опять какую-нибудь войну затеет.
А поскольку его рейтинг в мирное время па
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 16:49
dorin1987: "Весьмирснами!" "Дайте денюшек".
andrii1979 25 июня 2018 | 16:45
Крым и Донбасс - это и есть Украина
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 16:51
andrii1979: А то, чем сейчас правит укрохунта - 51-й штат США.
andrii1979 25 июня 2018 | 16:57
podpindosov_net_01: Вы знаете, а мы не против бы стать 51 штатом США. Главное чтобы не стать 86 субъектом Мордора!
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 17:01
andrii1979: В простонародье это называется проституция.
murad_manapov 25 июня 2018 | 17:10
podpindosov_net_01: российское простонародье сидит на кукане у вошдя
seva1223 25 июня 2018 | 17:00
podpindosov_net_01: Жаль конечно. но нет, было бы так, жили бы в Украине по другому... а ты давно бы сам мигрировал в Украини не дожидаясь пока тебя твоя же власть как вагнеровцев
на 2 метра в грунт закапываться отправит без единого шанса даже ответный выстрел сделать....
midnightblues 25 июня 2018 | 16:45
Как же так?? Не верю
Ольгинским не все равно
Они готовы повторить
И как один пойдут на бендеровские пулеметы
Пускай этим гадам станет стыдно
andy116k 25 июня 2018 | 17:04
midnightblues: Вы там это, пулеметчиков-то берегите. А то это вечное хохлятское "а нас-то за шо?"
midnightblues 25 июня 2018 | 17:15
andy116k: Я вообще москвич
живу на Адриатике
так что ваше быдлосоревнование мне похр
andy116k 25 июня 2018 | 17:20
midnightblues: "москвич живу на Адриатике" Что не мешает Вам выступать на одной из сторон "быдлосоревнования" ))
vla7815 25 июня 2018 | 16:51
Что ??? Диарея кончилась ??????
andre_klimov 25 июня 2018 | 16:57
Да не волнуйтесь вы так. Чемпионатные гости разьедутся (точнее - сопутствующие им журналисты и прочие профессионально внимательные личности) - и всё снова вернётся в этот журчащий ящик...
riots 25 июня 2018 | 17:01
В России давно уже нет естественных причин.
andy116k 25 июня 2018 | 17:02
Конечно же по естественным причинам. Инструмент (ЛДНР) работает исправно. Чего его лишний раз упоминать?
max3446 25 июня 2018 | 17:14
ВСУ проводят испытания нового оружия, призванного «усилить оборону против агрессора».
Об этом сообщает «Правительственный портал».
Однако, к настоящему времени это «чудо-оружие» усилило только лишь насмешки над украинским оборонно-промышленным комплексом.
«Спасибо. Хорошее настроение на весь день. Давно так не смеялся!»,
«Удобная штука возить навоз или дыни с бахчи. Молодцы инженеры! Всего-то, нарастить борта, поставить трубу и будет амфибия, а если приделать крылья — Змей Горыныч. От одного вида обсёрватория случится»,
«Похож на транспортёр переднего края для подвоза импортной горилки с закусью»,
«Газонокосилку переделали?»,
«Помню, у меня в родном пгт на таких дачники возили всякий скарб», — пишут комментаторы.