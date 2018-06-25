В Чечне отвергли подозрения в использовании Кадыровым Салаха в политических целях

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров никаких политических целей, связанных с пребываем команды Египта в Чеченской республике, не ставил. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов, комментируя информацию телеканала CNN о том, что полузащитник Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из египетской сборной, поскольку он «остался недоволен тем, что произошло в Чечне».

«Я прекрасно осведомлен и могу со всей ответственностью заявить, что у Мохамеда Салаха во время пребывания в Чеченской республике, во время его тренировок на спорткомплексе «Ахмат-Арена» было прекрасное настроение. Он был благодарен и руководству Чеченской республики, и руководству спорткомплекса, и болельщикам Чеченской республики и соседних регионов, которые приезжали сюда, за небывалую поддержку», — отметил А.Каримов.

А.Каримов подчеркнул, что информация CNN не соответствует действительности. Он назвал сообщение телеканала «намеренной фальсификацией» и «умышленной ложью». Пресс-секретарь главы Чеченской республики также упрекнул некоторые российские СМИ в тиражировании этого сообщения.

А.Каримов сообщил, что единственным мероприятием в Чечне, которое М.Салах посетил вместе со своей командой, был прием, организованный Р.Кадыровым. «Во время этого приема и он, и руководители Федерации, и главный тренер с благодарностью отметили условия, которые для них созданы. И они пожелали в будущем организовать товарищеский матч между сборной Египта и футбольным клубом «Ахмат», — рассказал пресс-секретарь.

А.Каримов также напомнил, что сообщение CNN официально опровергли в руководстве египетской сборной.

24 июня телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к ФК «Ливерпуль», сообщил, что полузащитник Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из египетской сборной, поскольку «не хочет быть вовлечен в истории, не связанные с футболом, или быть использованным в чьих-то политических целях».